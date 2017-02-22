استطلاع: قوة الدولار الأميركي تضغط على الأسواق العقارية

حسام عبد النبي (دبي)

يستقطب قطاع الرعاية الصحية أكبر حجم من الاستثمارات من بين القطاعات غير النفطية خلال العام 2017، يليه قطاعا الضيافة والسياحة، بالتزامن مع سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز المساهمة الاقتصادية لمثل هذه القطاعات، حسب نتائج الاستبيان السنوي لآراء جمعيات معهد المحللين الماليين المعتمدين في أسواق الشرق الأوسط.

وأكد الاستبيان الذي تم الكشف عن نتائجه خلال مؤتمر صحفي عقدته جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات، في دبي أمس، أن 42% من أعضاء المعهد المشاركين في الاستبيان أعربوا عن اعتقادهم بأن ارتفاع أسعار صرف الدولار الأميركي قد تفرض ضغوطاً على استمرار ربط أسعار صرف العملات الخليجية بالدولار، الأمر الذي سوف يؤثر سلباً في الأسواق العقارية، مشيراً إلى أن الديون المتعثرة، وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، وقصور السيولة النقدية، ومخاطر الائتمان، سوف تواصل تشكيل أكبر مصادر قلق للبنوك العاملة في المنطقة.

وأجري الاستبيان على الإنترنت خلال الفترة من 22 يناير حتى 13 فبراير 2017 بمشاركة 100 عضو من أعضاء جمعيات المحللين الماليين المعتمدين في البحرين والكويت والسعودية والإمارات.

وقال عامر عبد العزيز خانصاحب، عضو معهد الماليين المعتمدين، رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات، إن خبراء الاستثمار في الشرق الأوسط يتابعون التطورات الجارية في الولايات المتحدة الأميركية، نظراً للتأثيرات العالمية التي سوف تتركها أجندة سياسات الطاقة الأميركية على أسعار وإنتاج النفط.