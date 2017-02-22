«مطارات دبي» تفوز بـ4 جوائز عالمية في المسؤولية المجتمعية

دبي (الاتحاد)

حصدت مطارات دبي أربع جوائز في مجال المسؤولية المجتمعية، مقدمة من مؤسسة (الجوائز الدولية) التي تنظم جوائز الخليج للاستدامة والمسؤولية المجتمعية على مستوى دول المنطقة، و(المؤتمر العالمي للموارد البشرية والتطوير) الذي يتخذ من الهند مركزاً له، بحسب بيان أمس.

والجوائز الأربع التي فازت بها مطارات دبي هي: جائزة أفضل مبادرة حكومية وأفضل فريق في مجال الخدمة المجتمعية، عن مبادرتين رائدتين هما (استعادة بصرك تفرحنا) تم تنظيمها مع المستشفى الطائر (أوربس) ومبادرة (نشر الوعي بسرطان الثدي) التي شملت وضع الشعار المخصص المعتمد لهذا المرض على برج المراقبة في مطار دبي الدولي الذي يعتبر من أعلى الأبراج في العالم).

وحصدت الجائزة الثالثة عن أفضل مؤسسة في مجال رعاية صحة الموظفين أثناء العمل. أما الجائزة الرابعة فهي جائزة (مؤسسة العام في مجال المسؤولية المجتمعية) على مستوى العالم تقديراً لسياسات مطارات دبي الواضحة في مجال المسؤولية المجتمعية.

ويأتي فوز مطارات دبي بهذه الجوائز وسط منافسة أكثر من 800 مؤسسة وهيئة وشركة على مستوى العالم.

واستفاد أكثر من 35 ألف شخص غالبيتهم من الأطفال في أفريقيا من مبادرة (أوربس) التي تبرع بموجبها موظفو مطارات دبي بأكثر من 1.2 مليون درهم تم منحها للمستشفى الدولي المتخصص بأمراض العيون (أوربس) لتغطية تكاليف إجراء عمليات جراحية لمساعدة هؤلاء الأشخاص على استرجاع بصرهم.

أما على صعيد المبادرة الثانية فقد تم نشر الوعي بخطورة سرطان الثدي من خلال مجموعة فعاليات.

وأكد مشاري البناي، النائب الأول للرئيس للموارد البشرية، أن الفوز بهذه الجوائز يعتبر ترجمة عملية لمدى اهتمام مطارات دبي بتنمية واستدامة المجتمعات على الصعيدين المحلي والدولي والمساهمة في الارتقاء بالإنسان ومستقبله، بما يتواكب مع توجيهات حكومتنا الرشيدة.