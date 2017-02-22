«الفطيم دي سي للطيران» تقدم خدمات صيانة «داسو فالكون 7X»

دبي (الاتحاد)

حصلت شركة الفطيم دي سي للطيران، على إشعار بتمديد موافقة «CAR145» من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، لتوفير خدمات الصيانة لطائرة (داسو فالكون 7X)، بحسب بيان أمس.

ومن خلال تمديد الموافقة، سيكون بمقدور شركة الفطيم دي سي للطيران توفير خدمات الصيانة من فئتي B1 (هيكل الطائرة)، وB2 (إلكترونيات الطيران)، لطائرة داسو فالكون 7X في حظيرة صيانة الطائرات التابعة لها في دبي الجنوب.

وقال مايكل ليندجرين، مدير الصيانة في الفطيم دي سي للطيران: «من خلال الحصول على إشعار تمديد موافقة CAR145 من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، سيكون بوسعنا توفير خبراتنا وخدماتنا لعملاء طائرات فالكون 7X في المنطقة، ونحن فخورين جداً بنجاحنا في استكمال جميع الإجراءات والمتطلبات التنظيمية للحصول على إشعار تمديد موافقة CAR145، ما يمثل دليلاً جديداً على التزامنا بتوفير أرقى مستويات الخدمة والصيانة لعملائنا البارزين من كبار الشخصيات».

وبالإضافة إلى طائرة فالكون 7X، تقوم شركة الفطيم دي سي للطيران بتوفير خدمات الصيانة لعملاء طائرة بومباردييه جلوبال إكسبرس، وتشالنجر 406/ 605، وآيرباص 320، إضافة إلى بومباردييه جلوبال 6000، وجلوبال 5000 فيجن فلايت ديك.

وستوسع الفطيم دي سي للطيران نطاق خدمات صيانة الطائرات عن الانتهاء من بناء حظيرة الطائرات الجديدة التي تمتد على مساحة 6,800 متر مربع، والمقرر تشغيلها قبل نهاية العام الجاري. وسيضاعف مشروع التوسعة الجديدة من الطاقة الاستيعابية لحظيرة الطائرات بأكثر من مرتين، ويمكن شركة الفطيم دي سي للطيران من إضافة اثنتين من منصات صيانة الطائرات ذات الممر الواحد، وتوفير مساحة كافية لاستيعاب ورشة إضافية ومنطقة لتخزين المعدات، كما سيرفع بشكل كبير عدد وأحجام الطائرات التي يمكن للحظيرة استيعابها.

وتنشط الفطيم دي سي للطيران في قطاعات أساسية تضم: إدارة الطائرات، الصيانة، قاعدة العمليات الثابتة، وخدمات المناولة الأرضية، إلى جانب تأجير الطائرات.