«الفطيم دي سي للطيران» تقدم خدمات صيانة «داسو فالكون 7X»

دبي (الاتحاد)
حصلت شركة الفطيم دي سي للطيران، على إشعار بتمديد موافقة «CAR145» من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، لتوفير خدمات الصيانة لطائرة (داسو فالكون 7X)، بحسب بيان أمس.
ومن خلال تمديد الموافقة، سيكون بمقدور شركة الفطيم دي سي للطيران توفير خدمات الصيانة من فئتي B1 (هيكل الطائرة)، وB2 (إلكترونيات الطيران)، لطائرة داسو فالكون 7X في حظيرة صيانة الطائرات التابعة لها في دبي الجنوب.
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وبالإضافة إلى طائرة فالكون 7X، تقوم شركة الفطيم دي سي للطيران بتوفير خدمات الصيانة لعملاء طائرة بومباردييه جلوبال إكسبرس، وتشالنجر 406/ 605، وآيرباص 320، إضافة إلى بومباردييه جلوبال 6000، وجلوبال 5000 فيجن فلايت ديك.
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وتنشط الفطيم دي سي للطيران في قطاعات أساسية تضم: إدارة الطائرات، الصيانة، قاعدة العمليات الثابتة، وخدمات المناولة الأرضية، إلى جانب تأجير الطائرات.