الإمارات تروج لمعالمها وخدماتها السياحية في معرض «أو تي إم» بالهند

أبوظبي (الاتحاد)

شارك وفد يمثل كل الدوائر والهيئات السياحية في الدولة، تحت مظلة وزارة الاقتصاد، بالمعرض الدولي لسوق السياحة الصادرة «أو تي إم OTM»، الذي انطلق أمس في مدينة بومباي بالهند، ويستمر حتى 23 من الشهر الجاري، وتأتي مشاركة الإمارات في المعرض، للعام الثاني على التوالي، بجناح موسع بشعار «زوروا الإمارات».

ويقدم المعرض أبرز المقاصد وأهم الخيارات السياحية في الدولة، ويروج للخدمات والمرافق المتطورة فيها، فضلاً عن توفير المعلومات الوافية التي يحتاج إليها الزوار، وتسهيل وصولهم إلى عروض السفر والسياحة ذات المزايا الجاذبة.

ويتمتع معرض «أو تي إم» بأهمية إقليمية وعالمية بارزة، لأنه أضخم معارض السياحة والسفر في الهند، ويشارك فيه أكثر من 1000 عارض من 50 دولة من مختلف أنحاء العالم. ما يجعله فرصة حيوية تتيح الوصول إلى أسواق سياحية جديدة واعدة، من مختلف أسواق الدول الأخرى المشاركة.

وقال محمد خميس المهيري وكيل وزارة بوزارة الاقتصاد، مستشار الوزير لشؤون السياحة إن النجاح الكبير الذي حققته المشاركة الإماراتية العام الماضي، أدى إلى توسيع نطاق المشاركة هذا العام، ليشمل مختلف الجهات الحكومية المسؤولة عن السياحة في كل إمارات الدولة، إضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص.