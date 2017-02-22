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إمارات الدولة شاركت بوفد تحت مظلة وزارة الاقتصاد

الإمارات تروج لمعالمها وخدماتها السياحية في معرض «أو تي إم» بالهند
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تاريخ النشر: الأربعاء 22 فبراير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

شارك وفد يمثل كل الدوائر والهيئات السياحية في الدولة، تحت مظلة وزارة الاقتصاد، بالمعرض الدولي لسوق السياحة الصادرة «أو تي إم OTM»، الذي انطلق أمس في مدينة بومباي بالهند، ويستمر حتى 23 من الشهر الجاري، وتأتي مشاركة الإمارات في المعرض، للعام الثاني على التوالي، بجناح موسع بشعار «زوروا الإمارات».

ويقدم المعرض أبرز المقاصد وأهم الخيارات السياحية في الدولة، ويروج للخدمات والمرافق المتطورة فيها، فضلاً عن توفير المعلومات الوافية التي يحتاج إليها الزوار، وتسهيل وصولهم إلى عروض السفر والسياحة ذات المزايا الجاذبة.

ويتمتع معرض «أو تي إم» بأهمية إقليمية وعالمية بارزة، لأنه أضخم معارض السياحة والسفر في الهند، ويشارك فيه أكثر من 1000 عارض من 50 دولة من مختلف أنحاء العالم. ما يجعله فرصة حيوية تتيح الوصول إلى أسواق سياحية جديدة واعدة، من مختلف أسواق الدول الأخرى المشاركة.

وقال محمد خميس المهيري وكيل وزارة بوزارة الاقتصاد، مستشار الوزير لشؤون السياحة إن النجاح الكبير الذي حققته المشاركة الإماراتية العام الماضي، أدى إلى توسيع نطاق المشاركة هذا العام، ليشمل مختلف الجهات الحكومية المسؤولة عن السياحة في كل إمارات الدولة، إضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص.

وأضاف أن جناح الإمارات أحد أبرز الأجنحة في المعرض، حيث تم اختيار دولة الإمارات في دورتي العام الماضي وفي دورة هذا العام أيضاً بصفة «الوجهة محل الاهتمام Focus Country» نظراً إلى ما تتمتع به الدولة من مواطن جذب سياحي ومرافق وبنى تحتية سياحية فائقة التطور ومشهورة عالمياً، فضلاً عن تنوع الخيارات السياحية وتطور الخدمات والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة للسياح منذ دخولهم البلاد حتى مغادرتهم لضمان حصولهم على تجربة سياحية ثرية ومتميزة تسهم في تعزيز المقصد السياحي الإماراتي إقليمياً وعالمياً. ... المزيد
     
 

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