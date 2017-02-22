«دبي التجارية» تنجز 19 مليون معاملة في 2016

دبي (الاتحاد)

تجاوز إجمالي المعاملات عبر بوابة الخدمات الذكية التابعة لـ «دبي التجارية» العام الماضي، 19 مليون معاملة، وتضاعفت أيضا عمليات الدفع الإلكتروني عبر بوابتها الآمنة «رسوم»، لتصل إلى 2.3 مليون معاملة، لترتفع بالتالي حصيلة المبالغ إلى 1.4 مليار درهم، بحسب بيان أمس.

كما وصل عدد الشركات الجديدة المسجلة عبر البوابة العام الماضي إلى 14009 شركة، ليرتفع إجمالي الشركات المتعاملة مع دبي التجارية إلى أكثر من 127 ألف شركة تستفيد من 820 خدمة إلكترونية عبر البوابة الذكية لدبي التجارية على مدار الساعة ومن أي مكان في العالم.

ودشنت دبي التجارية في 2016 أيضا منصة «لوجي جيت» للنقل والمستودعات التي تتيح لأصحاب الشحنات حجز وسيلة النقل وخدمات التخزين بواسطة الهاتف الذكي.

نمو عدد الشركات وتطوير البوابة الذكية وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «نحن ملتزمون بتكريس مكانة دبي كأفضل مدينة لممارسة التجارة محلياً ودولياً وجعل خدماتنا الذكية من أبرز عوامل التنافسية والجذب للشركات العالمية».

وأضاف «لم نعد نفكر بالخدمات الذكية كوسيلة لدفع رسوم المعاملات والخدمات، بل نعتبرها أنظمة وحلولاً شاملة ومتكاملة لقطاع التجارة تفتح قدرات اقتصادية واستثمارية غير مسبوقة، ونعمل على تصدير خبراتنا في هذا المجال إلى العالم».

وحول توجه دبي التجارية نحو إطلاق منصات التجارة الذكية، قال المهندس محمود البستكي، الرئيس التنفيذي لدبي التجارية: «عالم التجارة بحاجة ماسة إلى مزيد من المنصات الذكية لتسهيل التجارة وتعزيز ممارسة الأعمال، ولن نكتفي فقط بالمنصات التي أطلقناها كمنصتي إدارة النقل البري وإدارة حجز المستودعات، بل نحن في طور التحضير لمزيد من المنصات الذكية التي ستمثل تغييراً في مستوى الخدمات التجارية، وسنضاهي بقدراتنا وحلولنا الذكية المنصات والبوابات الذكية العالمية».

بيت خبرة للتدريب والمعرفة التجارية أما على صعيد التدريب الاحترافي، فقد شهد 2016 تدريب أكثر من 1400 مشارك في برنامج «المحترف المرخص في التجارة والأعمال اللوجستية CTLP». وإطلاق البرنامج التدريبي الجديد «الخبير الجمركي المعتمد CCE»، الذي يقدم فهماً متكاملاً عن أفضل الممارسات الجمركية المتبعة في المنطقة.

كما اختيرت دبي التجارية للسنة الرابعة على التوالي «أفضل مزود للتدريب والتعليم» ضمن سلسلة جوائز التوريد والنقل (SCATA) لعام 2016.