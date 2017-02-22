«إينوك» تفتتح 10 محطات جديدة في 2017

دبي (الاتحاد)
تخطط شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» لبناء 10 محطات خدمة جديدة العام الجاري، كجزء من خطتها الاستراتيجية بزيادة شبكة التجزئة الخاصة بها بنسبة 40%، ما يعني افتتاح 54 محطة خدمة جديدة في مختلف أنحاء الإمارات بحلول 2020.
وبدأت المجموعة خطة التوسع لهذا العام بافتتاح محطة ورسان الجديدة، لتلبية احتياجات المنطقة الشرقية من دبي، وتخطط لافتتاح مواقع أخرى في شارع الشيخ زايد، البرشاء جنوب، شارع حصة، شارع الشيخ راشد، باب الشمس، حتا، قرية جميرا، طريق لهباب، وشارع مدينة دبي الأكاديمية.
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وأضاف الفلاسي، «كما يأتي افتتاح محطة الورسان، مع خطة تطوير منطقة حتا، وتأسيس مكانتها كوجهة للسياحة البيئية في المنطقة».
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وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»، أن هذه المحطة تضمن تنفيذ معايير الصحة والسلامة الدولية، وخطط الاستدامة في الشركة.
وبُنيت المحطمة تماشياً مع لوائح وشورط المباني الخضراء لبلدية دبي، مع تعزيزها بتكنولوجيا توفير الطاقة، مثل الإنارة بالديودات الباعثة للضوء(LED) التي تقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 50%. كما تستخدم محطة التكنولوجيا نظام التدفق المتغير للمبردات (VRF) لنظام تكييف الهواء، ما يوفر 35% من الطاقة مقارناً مع أنظمة التبريد التقليدية.