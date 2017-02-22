«إينوك» تفتتح 10 محطات جديدة في 2017

دبي (الاتحاد)

تخطط شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» لبناء 10 محطات خدمة جديدة العام الجاري، كجزء من خطتها الاستراتيجية بزيادة شبكة التجزئة الخاصة بها بنسبة 40%، ما يعني افتتاح 54 محطة خدمة جديدة في مختلف أنحاء الإمارات بحلول 2020.

وبدأت المجموعة خطة التوسع لهذا العام بافتتاح محطة ورسان الجديدة، لتلبية احتياجات المنطقة الشرقية من دبي، وتخطط لافتتاح مواقع أخرى في شارع الشيخ زايد، البرشاء جنوب، شارع حصة، شارع الشيخ راشد، باب الشمس، حتا، قرية جميرا، طريق لهباب، وشارع مدينة دبي الأكاديمية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «إينوك» سيف حميد الفلاسي، «بدأنا في خططنا لتوسيع شبكة محطات الخدمة بافتتاح محطة الورسان الجديدة على طريق حتا، في إطار خطط تطوير المنطقة وتأسيس مكانتها كوجهة للسياحة البيئية، وتشجيع عدد أكبر من أفراد المجتمع على زيارة المناطق الصحراوية في الدولة». وتتميز المحطة بموقعها الاستراتيجي، إذ تقع على طريق دبي - حتا، المؤدي إلى شارع الإمارات (E611)، وتقدم خدماتها للسائقين من وإلى الإمارات الشمالية، وأبوظبي والعين.

وأضاف الفلاسي، «كما يأتي افتتاح محطة الورسان، مع خطة تطوير منطقة حتا، وتأسيس مكانتها كوجهة للسياحة البيئية في المنطقة».

وتقدم المحطة الجديدة عدداً كبيراً من الخدمات الفريدة لتسهيل تجربة التزود بالوقود، فتأتي المحطة مزودة بثمان مضخات مزودة بخراطيم طويلة تتيح التزود بالوقود من كلا الجانبين للحد من فترة الانتظار في المحطة، إضافة لمضخات خاصة لوقود الديزل للمركبات الثقيلة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»، أن هذه المحطة تضمن تنفيذ معايير الصحة والسلامة الدولية، وخطط الاستدامة في الشركة.

وبُنيت المحطمة تماشياً مع لوائح وشورط المباني الخضراء لبلدية دبي، مع تعزيزها بتكنولوجيا توفير الطاقة، مثل الإنارة بالديودات الباعثة للضوء(LED) التي تقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 50%. كما تستخدم محطة التكنولوجيا نظام التدفق المتغير للمبردات (VRF) لنظام تكييف الهواء، ما يوفر 35% من الطاقة مقارناً مع أنظمة التبريد التقليدية.