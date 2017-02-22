1.5 مليار درهم تتهادى على الماء في «معرض دبي للقوارب»

فهد الأميري (دبي)

يشارك 450 قارباً وزورقاً تقدر قيمتها بنحو 1.5 مليار درهم، في فعاليات الدورة الـ25 من معرض دبي العالمي للقوارب، الذي يبدأ يوم الجمعة المقبل 28 فبراير، ويستمر حتى 4 مارس، في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية. وتشهد الدورة الجديدة عارضين من 60 دولة، بينها مشاركات للمرة الأولى من المغرب ولاتفيا وبلجيكا والمغرب، إضافة إلى 87 علامة تجارية جديدة، ما يعكس الاهتمام العالمي بهذا المعرض الإماراتي المميز.

كما يشهد الحدث أيضاً 38 إطلاقاً عالمياً وإقليمياً جديداً، تتضمن 19 يختاً فاخراً، مثل «سيلفرفاست»، الذي يبلغ طوله 77 متراً، ويخت «جوي» الذي يبلغ طوله 70 متراً من تصنيع «فييدشب»، و«ماجستي»، بطول 47 متراً، إنتاج شركة «جلف كرافت». وسيسلّط المعرض الضوء على مستجدات صناعة الملاحة الترفيهية، وسيحظى زوار الحدث بمشاهدة أحدث اليخوت الفاخرة والغواصات الآلية والطائرات من دون طيار التي تغوص تحت الماء، وروبوتات للتصوير تحت سطح البحر وغيرها، في المعرض الذي يمهد لبداية حقبة جديدة من الابتكار والعالمية. كما سيشهد الحدث أيضاً مؤتمر الشرق الأوسط لليخوت، الذي سيلتقي فيه رواد الصناعة لمناقشة أبرز الموضوعات المتعلقة بنمو قطاع الملاحة الترفيهية.

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي، المستشار الأول لمعرض دبي العالمي للقوارب لـ «الاتحاد»، سعيد حارب: «ازدادت مساحة المعرض هذا العام لاستيعاب المنصات الجديدة المشاركة»، وأضاف أن «المعرض ليس لأصحاب الملايين فقط القادرين على شراء اليخوت الفاخرة، بل معرض شامل لكل محبي ومرتادي البحر»، موضحاً أنه «يضم كل شيء من المعدات البحرية الصغير بدءاً من الصنارة والشبكة، إلى احتياجات الديكور الداخلي للقوارب».

وعن توقعاته لهذا العام، قال حارب: «توقعاتنا إيجابية، خاصة ونحن نحتفل باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاماً على المعرض، ونجاحه طوال هذه السنوات دليل على الثقة فيه، واعتبار رواده أنه منصة لكل المنتجات والمعدات البحرية التي يستخدمونها، ونحن سعداء بهذا النجاح الطويل الذي تحقق حتى الآن».