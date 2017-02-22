6500 مشروع قيد التنفيذ في الإمارات بقيمة 671.6 مليار درهم

يوسف العربي (دبي)

تصدرت الإمارات والسعودية أسواق دول مجلس التعاون الأكثر تنفيذاً للمشاريع ذات القيمة العالية (التي تقدر قيمة كل منها 3,67 مليار درهم)، بحسب لشركة «بي إن سي» للأبحاث واستشارات البناء.

وقال أفين غيداوني، الرئيس التنفيذي للشركة، في حوار مع «الاتحاد»: «إنه باستثناء محطة براكة للطاقة النووية، الجاري تنفيذها بالمنطقة الغربية في أبوظبي، يوجد في دولة الإمارات حالياً ما يزيد على 6500 مشروع قيد الإنشاء، بقيمة مجتمعة، تقدر بأكثر من 671,6 مليار درهم (183 مليار دولار)».

وأكد غيداوني أن قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات شهد هدوءاً نسبياً في عام 2016، بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي، مضيفاً أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، نرى أن دولة الإمارات ماضيه في تنفيذ العديد من المشاريع المخطط لها. وأوضح أنه وفق الرصد الشامل الذي تجريه الشركة لجميع المشاريع قيد التنفيذ في الإمارات ودول الخليج، تبين أن أضخم المشاريع قيد الإنشاء من حيث القيمة الاستثمارية في قطاع النقل مشروع مبنى المطار الجديد في أبوظبي، والذي تقدر تكلفته الاستثمارية بنحو 13 مليار درهم (3.56 مليار دولار)، يليه مشروع توسعة الخط الأحمر لمترو دبي، والذي يصل إلى موقع معرض إكسبو 2020 بقيمة 10,64 مليار درهم (2.9 مليار دولار).

قطاع الإنشاءات