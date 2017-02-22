غرفة الشارقة تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كينيا وتونس

الشارقة (الاتحاد)

التقى عبد الله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة كاريوكي مغوي قنصل عام كينيا في دبي والإمارات الشمالية، في مقر الغرفة. وبحث اللقاء ، بحضور خالد بطي بن عبيد الهاجري مدير عام الغرفة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الشارقة وكينيا، التي تشكل مركز ثقل اقتصادي في شرق ووسط أفريقيا، والعمل على إيجاد فعاليات مشتركة تخدم قطاع الأعمال في البلدين بالمستقبل القريب.

وأكد عبدالله سلطان العويس خلال الاجتماع على التسهيلات التي تقدمها الشارقة لرجال الأعمال الكينيين الراغبين في الاستثمار بالإمارة، واستعرض الخدمات التي تقدمها الغرفة لعملائها. وأشار العويس إلى أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وكينيا بلغ 2.63 مليار درهم خلال عام 2015، ويواصل النمو باطراد.

من جانبه، نوه كاريوكي مغوي قنصل عام كينيا في دبي والإمارات الشمالية بالعلاقات التجارية الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وبلاده، واصفاً الإمارات بأنها من أهم شركاء كينيا التجاريين. ودعا مغوي رجال الأعمال في إمارة الشارقة إلى دخول للسوق الكينية بشكل أوسع، والاستفادة من التسهيلات والحوافز الكبيرة التي تقدمها للمستثمرين الإماراتيين.

وأكد القنصل الكيني أن بلاده تتميز ببيئة استثمارية منخفضة المخاطر، وموقع استراتيجي هام يشكل مدخلاً للسوق الأفريقية، كما تتمتع بالاستقرار السياسي والتشريعات الاقتصادية محفزة للاستثمار، وتحتوي على بنية تحتية جيدة، تنخفض فيها تكاليف الطاقة، إضافة إلى توفر القوى العاملة الماهرة، وهي كلها عوامل تشجع رجال الأعمال الإماراتيين على القدوم والاستثمار في كينيا.

وفي سياق متصل التقى خالد بطي القنصل العام للجمهورية التونسية في دبي والإمارات الشمالية لطفي بن عامر والوفد المرافق له،بحضور عبد العزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء. وبحث الجانبان سبل تطوير علاقات التعاون بين الشارقة وتونس من خلال وضع برامج مشتركة للتعريف بالفرص الاستثمارية في البلدين بما يخدم قطاع الأعمال فيهما.

كما ناقش الطرفان تفعيل التعاون بين مركز دعم الصادرات التونسي ومركز الشارقة لتنمية الصادرات والاستفادة من الخدمات التي يقدمها كلا منهما في دعم قطاع الصادرات، وتنظيم فعاليات مشتركة بين الطرفين للتعريف بالمزايا والتسهيلات التي يوفرها المركزان لرجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والتونسيين.