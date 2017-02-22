«غرفة أبوظبي» تطلق مجلتها الاقتصادية الجديدة «صوت الأعمال»

أبوظبي (الاتحاد)

دشنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مجلتها الاقتصادية الجديدة «صوت الأعمال» بنسختيها الإلكترونية والمطبوعة أمس، بحضور محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وإبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومحمد هلال المهيري مدير عام الغرفة وممثلي وسائل الإعلام بالدولة.

وقال محمد هلال المهيري «نجتمع اليوم لنضيف معاً خطوة نجاح جديدة في مسيرة هذه المؤسسة العريقة من خلال إطلاق مجلة الغرفة بحلتها الجديدة بعد إجراء تطوير وتغيير جذري في اسم وشكل ومحتوى المجلة في إطار استراتيجيتنا 2016 – 2020 والتي نسعى من خلالها إلى تكثيف جهودنا لتعزيز قنوات التواصل مع أعضائنا والمساهمة في الترويج لمشاريع وإنجازات ودور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي ولتصبح مجلة «صوت الأعمال» بنسختيها العادية والإلكترونية الوسيلة الأكثر فعالية في إبراز دور الغرفة والمبادرات والمشاريع التي تنفذها حكومة أبوظبي؛ لتحقيق أعلى درجات ومستويات الرفاهية والتقدم في القطاعات والمجالات كافة في الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة».

وأكد المهيري أن مجلة «صوت الأعمال» تمثل إضافة مميزة ستسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية التي تحظى بها إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بفضل ما تشهده من تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، فالاقتصاد كما نعلم هو الذي يرسم صورة المستقبل، وأبوظبي أصبحت قاطرة اقتصادية ومركز جذب لاستقطاب الشركات والاستثمارات العالمية ومجلتنا الجديدة ستعمل على إبراز كل ذلك.

وأضاف أنه وانطلاقاً من رؤيتنا التي تتخذ من الريادة والابتكار نهجاً، جاءت مجلة «صوت الأعمال» التي تعد شكلاً جديداً لمجلة الاقتصاد اليوم، والتي تصدرها الغرفة، لتسلط الأضواء على عدد من الاستراتيجيات والمبادرات ومشاريع التنمية التي جعلت من أبوظبي وجهة عالمية بارزة للأعمال والاستثمار.

وأكد المهيري أن المجلة الجديدة تُعد منبراً إعلامياً لتوصيل رسائل ودعوات الغرفة الرئيسة للشركات ورجال الأعمال والمستثمرين في المنطقة ومختلف دول العالم الشقيقة والصديقة، مفادها أن بيئة أعمالنا تنافسية ومميزة، وأن أبوظبي ترحب باستثماراتهم ومشروعاتهم وتوطيد أواصر التعاون معهم، حيث يركز العدد الأول من المجلة على جهود الإمارة في تنويع الاقتصاد المحلي والأدوار التي يمكن لشركات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والعالمية أن تلعبها في دعم هذا التوجيه. وتحدث المهيري عن استراتيجية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الجديدة التي وُضعت لتخدم وتتكامل مع خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية والتي ركزت على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي ستتعزز بشكل أكبر في ظل الاستراتيجية الجديدة للغرفة، وستسهم مساهمة مباشرة في زيادة جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي والعمل على إبراز الأولويات التي تسهم بشكل فعال في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي.