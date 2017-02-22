حاكم أم القيوين: الإمارات تحرص على بناء الإنسان لتحقيق النهضة وسعادة المجتمع

أم القيوين (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أن بناء الإنسان هو التوجه الذي تصر الدولة على اعتماده من أجل تحقيق النهضة والسعادة للمجتمع والدولة.

جاء ذلك، خلال تكريم صاحب السمو حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين أمس، خريجات الدبلوم المهني لتنظيم المشاريع وتطوير خطط الأعمال للسيدات والجهات التي ساهمت في إعداد دورة الدبلوم.

وأضاف سموه أن توجه سيدات أعمال أم القيوين لاكتساب الخبرة والمعرفة دليل على تطور مساهمة المرأة في مسيرة التنمية المستدامة التي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. وتتضمن هذه الجهات، غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وبرنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وجامعة دبي وستي جروب.

وتسلم صاحب السمو حاكم أم القيوين، هدية تذكارية من عبدالله خميس السويدي الرئيس التنفيذي لبرنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب، امتناناً من الجهات المنظمة لدورة الدبلوم والمشاركة فيه، وتقديراً لدعم سموه المستمر لكل الجهود التي تعزز زيادة المعرفة واكتسابها.

وسلم سموه درع وشهادات المشاركة للخريجات، متمنياً لهن النجاح والتوفيق في أعمالهن. وبلغ عدد خريجات هذه الدفعة 18 سيدة درسن خلال 50 يوماً في مقر غرفة تجارة وصناعة أم القيوين العديد من المحاور، وأبرزها عرض الأفكار والأعمال التجارية، ومجال الأعمال والمنافسات، وعناصر التسويق، وفهم توجهات المستهلكين، بجانب الجوانب المالية للنقد، وتسعير المنتجات والتسويق، وآلية الوصول إلى المستهلك، إضافة إلى إدارة التدقيق النقدي والتخطيط المالي وأخلاقيات العمل. وحضر التكريم، الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري في أم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والمساحة، وسعيد بن ناصر التلاي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات، وعبدالله خميس السويدي الرئيس التنفيذي لبرنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب، إضافة إلى عدد من الحضور.