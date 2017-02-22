مكتوم بن محمد يكرّم الشركات الفائزة بجائزتي محمد بن راشد للأعمال وابتكار الأعمال

دبي (الاتحاد)

كرم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أمس الفائزين بجائزتي الدورة التاسعة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي، والدورة الأولى لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال التي تنظمها غرفة دبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.

وحضر الحفل الختامي للجائزة الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حشدٌ من كبار المسؤولين في الحكومة وممثلي الفعاليات الاقتصادية، ومديري المؤسسات الحكومية، وأعضاء مجلس إدارة غرفة دبي، وممثلو مجموعات ومجالس الأعمال التي تنضوي تحت مظلة الغرفة، بالإضافة إلى حشدٍ من ممثلي شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال.

قال معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس هيئة التحكيم الخاصة بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال، إن معايير تقييم الشركات الفائزة في الجائزتين هي معايير عالمية، تتغير ويتم تحديثها بانتظام وفق نموذجٍ طورته غرفة دبي قائمٌ على أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً لمساعدة الشركات على التطور والتميز، حيث تشمل هذه المعايير القيادة والاستراتيجية والعملاء وإدارة القوى العاملة وأنشطة وعمليات التشغيل والكفاءات والنتائج المالية ونتائج السوق، بالإضافة إلى المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والحوكمة والابتكار.

وأضاف المنصوري: «شكّل إطلاق جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال، عنواناً لمرحلةً جديدة من العمل المؤسسي تحت شعار الابتكار لخدمة الأهداف الاستراتيجية والتنموية، وقد لفتني نسبة الشركات من قطاع الصناعة التي شاركت في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال، التي بلغت 19%، في حين أن نسبة الشركات التي تقدمت للجائزة من قطاع الخَدمات بلغت 54%، ثم قطاع الخدمات المالية بـ 9% وثم التجارة بـ8%».