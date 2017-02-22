نائب رئيس الدولة: الإمارات تقدم للعالم نموذجاً يحتذى به في القدرة علـى الإنجـاز المدعومـة برؤيـة واضحـة للمستقبـل

دبي (الاتحاد)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات نجحت خلال أقل من خمسة عقود في أن تفسح لنفسها مكانة مرموقة بين أسرع دول العالم نمواً كمركز متطور للمال والأعمال، وقبلة مفضلة للاستثمار والمستثمرين، ونقطة جذب للعقول والطاقات المبدعة لتقدم بذلك الإمارات للعالم بمجتمع فريد تكتنفه قيم العمل والتسامح والعيش المشترك والانتماء نموذجاً يحتذى به في القدرة على الإنجاز المدعومة برؤية واضحة للمستقبل وتخطيط يستشرف ملامحه وإصرار على التمسك بالصدارة والمراكز الأولى في مختلف المجالات.
وقال سموه في كلمته التي تصدرت الكتاب السنوي لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال في دورتها التاسعة:«ما نراه حولنا في دولتنا اليوم من إنجازات استقطبت اهتمام العالم وتقديره هي نتاج استراتيجية واضحة للعمل أرسى قواعدها الآباء المؤسسون، وأقروا لها التميز عنواناً كان الوصول إليه محفوفاً بالعمل والجهد، إذ لم يتوقف دولاب العمل على أرضنا الطيبة على مدار 45 عاماً هي عمر دولة الاتحاد كانت فيها دولة الإمارات وستظل منارة للتطوير والنماء».
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وأضاف سموه:« ومع كون الشراكة مع القطاع الخاص من الركائز التي بنيت عليها استراتيجية العمل في دولتنا منذ وقت مبكر في تاريخها جاء تأسيس هذه الجائزة لتحفيز ثقافة التميز بين أوساط الأعمال والمؤسسات في الدولة وكذلك في دول مجلس التعاون الخليجي، لخلق بيئة عمل تنافسية تسهم في تعزيز قدرات اقتصاداتنا الخليجية وتمكنها من التعاطي بكفاءة عالية مع المتغيرات الإقليمية والعالمية المحيطة وما تحمله من فرص أو تحديات».
وأكد سموه في ختام كلمته :«أن التميز غاية تدرك إذا ما توافرت لها الأسباب، ونحن لا ندخر جهداً في إمداد بيئة العمل في دولتنا بشتى قطاعاتها بالمقومات التي لا تمكنها فقط من التميز، بل وتدعمها أيضاً لبلوغ أعلى درجاته، ونحن مهتمون بمشاركة الأفكار والرؤى مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي، ونحرص أن نعمق أسس الشراكة في سعينا نحو تحقيق رخاء المجتمع ورفعته وتقدمه، وصولاً إلى السعادة التي نأمل أن تعم شعوبنا نحو مزيد من الرفعة والتقدم والازدهار».