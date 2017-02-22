228 سم طول عملاق السلة المصري

علي معالي (دبي)

طوله 228 سم.. وزنه 145 كجم.. عمره «25 سنة».. مقاس الحذاء الخاص به «55»، إنه الظاهرة الجديدة في النسخة 28 لدولية دبي للسلة، وهو الفرعون المصري الجديد حمد فتحي لاعب منتخب بلاده، ويعتبر حديث البطولة والظاهرة الأبرز فيها.

دخل فتحي التاريخ من أوسع أبوابه، حيث شارك مع المنتخب المصري للسلة في البطولة العربية التي جرت بالقاهرة مؤخراً، وتوج بلقبها مع منتخب الفراعنة، وقبل ذلك شارك مع منتخب اليد في دورة الألعاب الأفريقية بالكونغو برازفيل العام الماضي وحقق الميدالية الذهبية، ليصبح المصري الوحيد الذي يمثل منتخب بلاده دولياً في لعبتين جماعيتين مختلفتين «يد وسلة».

وحضر أطول لاعب في البطولة إلى دبي للمرة الأولى، وتعتبر زيارته الرحلة الثانية له خارج مصر، حيث كانت الأولى إلى الكونغو برازفيل عندما شارك مع منتخب اليد، ووجد حمد فتحي في دبي الأجواء مناسبة له لتقديم بطولة مختلفة تماماً، ليس هذا فحسب، بل رأى فيها المكان الرائع في كل شيء، فلم يكن يتوقع اللاعب القادم من محافظة البحيرة المصرية هذا النظام والتعايش الجميل بين كل الأطياف على أرض الإمارات، مؤكداً بأن ما شاهده في دبي مثالي للغاية في كل الأمور، خاصة النظافة والنظام.

إدارة الفندق الذي يقيم فيه حمد بدبي تفاجأت بهذا العملاق، ولكنها وفرت له كل سبل الراحة، فقامت بوضع سريرين مع بعضهما البعض لكي لا يشعر بالتعب، والموقف الطريف الذي واجهه كان في النادي الأهلي، حيث إن رأسه ونظراً لطوله الفارع ارتطمت بالسقف المؤدي إلى غرفة خلع الملابس.