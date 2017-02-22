زوارق الفورمولا تضيء كورنيش العاصمة

أبوظبي (الاتحاد)

بتوجيهات سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وبمتابعة الشيخ محمد بن سلطان آل نهيان، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، اختتم بنجاح كبير المعسكر الداخلي لزوارق الفورمولا 24 ساعة الذي نظمه النادي طيلة اليومين الماضيين، وبمشاركة ثمانية متسابقين من فريق أبوظبي للزوارق.

وسجل الزورق أرقاماً عالية وقياسية في المعسكر الذي استمر لأربع وعشرين ساعة على مدار يومين كاملين، حيث بدأ من الثانية عشرة ظهراً، واستمر حتى الثانية عشرة منتصف الليل مساء أمس وأول أمس، ليكون مجموع قيادة الزورقين أربعاً وعشرين ساعة في المنافسة.

أشرف على المعسكر ناصر الظاهري مدير السباقات والإيطالي جيدو كابليني مدرب الفريق وبدأ مسار المعسكر وكأنه سباق حقيقي من أجل الإعداد للمنافسة التي تنطلق 30 أبريل في مدينة روين الفرنسية.

شارك في تجارب الـ 24 ساعة المتسابقين ثاني القمزي وماجد المنصوري وراشد الطاير وفالح المنصوري وراشد القمزي وراشد الرميثي ومحمد المحيربي وأليكس كاريلا، حيث تم تخصيص مدة زمنية لكل متسابق لا تتجاوز الساعة والنصف في قيادة الزورق على سطح الماء، وللمرة الأولى تظهر زوارق الفورمولا في الليل على كورنيش أبوظبي في أول قيادة ليلية وتجربة من هذا النوع.