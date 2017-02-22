ُأنس تودع بكبرياء.. ولعنة الإصابات تطارد موجوروزا

وليد فاروق - مراد المصري (دبي)

فرضت الإثارة نفسها على منافسات النسخة الـ17 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، وتقام منافساتها حتى السبت المقبل، وشهدت مواجهات دور الـ32 للبطولة، خروج التونسية أُنس جابر ممثلة العرب الوحيدة في البطولة والمصنفة 171 بكبرياء بعد خسارتها أمام الصينية كيانج وانج، المصنفة 76 بمجموعتين دون رد 3-6 و1-6.

وبدأ الإجهاد على النجمة التونسية والتي قدمت مردودا طيبا بتجاوزها الدور التمهيدي ثم تحقيقها مفاجأة كبرى بتغلبها على الروسية اناستازيا بافيلوتشينكوفا المصنفة 23، لكن وضح تأثرها بمجهودها السابق في هاتين المباراتين.

وعبرت أُنس عن سعادتها بالمستوى الذي قدمته في البطولة، مشيرة إلى أن البطولة ودبي «فأل حسن» عليها، متمنية أن تكون مشاركتها المقبلة تحمل نتائج أفضل لها، وتتقدم مراكز أفضل نحو الأمام، معبرة عن تفاؤلها بتحسن مستوى اللاعبات العربيات مستقبلا، وأن ينجحن في وضع أقدام ثابته على الخريطة العالمية.

وفي باقي المباريات اضطرت الإسبانية جاربين موجوروزا المصنفة السابعة عالميا والمرشحة الخامسة للقب للانسحاب أمام منافساتها الأوكرانية كاترينا بوندارينكو المصنفة 79، وذلك بعد تعرضها للإصابة في أنكل قدمها اليسرى والنتيجة كانت تشير إلى تقدم اللاعبة الأوكرانية 4-1 ضمن منافسات المجموعة الأولى.