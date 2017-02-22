  • الأربعاء 25 جمادى الأولى 1438هـ - 22 فبراير 2017م
  08:57     الشرطة الماليزية تريد الاستماع إلى دبلوماسي كوري شمالي في قضية اغتيال كيم     

المنصوري.. موهبة تحلق من «الناشئين» إلى «الأبيض»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 22 فبراير 2017

دبي (الاتحاد)

مبارك المنصوري «17 عاماً» لاعب ناشئي فريق بني ياس موهبة في القلعة السماوي انفجرت إبداعاتها في مرحلة الناشئين، والذي حقق نجاحاً خلال مشاركاته مع الفريق الأول كان آخرها مباراة العين في الجولة الماضية لدوري الدرجة الممتازة، حيث يعتبر أصغر لاعب يتم اختياره للمنتخب الأول.

وبدأ المنصوري مسيرته الرياضية عبر بوابة فريق الأشبال «ب» عام 2012 ليتم تصعيده عام 2013 لفريق الأشبال «أ»، والذي حقق معه بطولة الدوري ليتم تصعيده في العام نفسه إلى فريق الناشئين، والذي يعتلي صدارة الدوري حالياً. وأكد المنصوري أن المدربين المصريين رشاد ومحمد فؤاد اكتشفاه، مبيناً أنه يسعى لتقديم كل ما عنده لتحقيق الطموح المطلوب.

وأشار المنصوري إلى أن اختياره ضمن القائمة الحالية لمنتخب الرجال أسعده ويتطلع من أجل تقديم مستوى جيد مع «الأبيض» خلال المرحلة التحضيرية والمباريات الرسمية، متمنياً أن يكون عند حسن ظن الجميع.

ووجه اللاعب الشكر إلى سهيل العامري الأب الروحي لطائرة بني ياس على مساندته للاعبين الصغار من أجل أن يقوى عودهم، وبالتالي ترك بصمة في الصالات.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا