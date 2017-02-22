المنصوري.. موهبة تحلق من «الناشئين» إلى «الأبيض»

دبي (الاتحاد)

مبارك المنصوري «17 عاماً» لاعب ناشئي فريق بني ياس موهبة في القلعة السماوي انفجرت إبداعاتها في مرحلة الناشئين، والذي حقق نجاحاً خلال مشاركاته مع الفريق الأول كان آخرها مباراة العين في الجولة الماضية لدوري الدرجة الممتازة، حيث يعتبر أصغر لاعب يتم اختياره للمنتخب الأول.

وبدأ المنصوري مسيرته الرياضية عبر بوابة فريق الأشبال «ب» عام 2012 ليتم تصعيده عام 2013 لفريق الأشبال «أ»، والذي حقق معه بطولة الدوري ليتم تصعيده في العام نفسه إلى فريق الناشئين، والذي يعتلي صدارة الدوري حالياً. وأكد المنصوري أن المدربين المصريين رشاد ومحمد فؤاد اكتشفاه، مبيناً أنه يسعى لتقديم كل ما عنده لتحقيق الطموح المطلوب.

وأشار المنصوري إلى أن اختياره ضمن القائمة الحالية لمنتخب الرجال أسعده ويتطلع من أجل تقديم مستوى جيد مع «الأبيض» خلال المرحلة التحضيرية والمباريات الرسمية، متمنياً أن يكون عند حسن ظن الجميع.

ووجه اللاعب الشكر إلى سهيل العامري الأب الروحي لطائرة بني ياس على مساندته للاعبين الصغار من أجل أن يقوى عودهم، وبالتالي ترك بصمة في الصالات.