أسامة أحمد (دبي)

أحدث تكوين منتخبات المناطق في أبوظبي والعين ودبي والإمارات الشمالية مواليد 1999، و2000، و2001، و2002 ردود أفعال إيجابية بعد أن استهدفت لجنة المنتخبات تكوين جيل جديد من اللاعبين يكون نواة لـ«أبيض الطائرة» وفق مواصفات اللعبة الحديثة بفكر جديد، وخصوصاً أن مقاييس الطول المستهدفة بين 180 و190 وما فوق.

وبدأت التجمعات بقياسات الوزن والطول على 80 لاعباً تم اختبارهم وإجراء الاختبارات البدنية والفنية والفحوص الشاملة لهم من أجل استبانة المهارات الفردية واختصاص كل لاعب لعمل تقييم شامل.

وأوضح عبدالعزيز السمان نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات أن منتخبات المناطق تمثل القاعدة للمراحل السنية من أجل تجميع أكبر عدد من اللاعبين بإشراف 4 مدربين منهم 3 من كوادرنا الوطنية.

وقال: «نسعى في هذه المرحلة إلى تعزيز انتماء اللاعب إلى «الأبيض» من خلال هذه التجمعات بالوصول إلى 16 لاعباً يكونوا نواة للمنتخب بتقديم جيل جديد بفكر جديد وبمواصفات اللعبة الحديثة حتى تحقق التجربة جميع أهدافها المنشودة».