رياض محرز يتوّج بجائزة أفضل لاعب أفريقي

القاهرة (د ب أ، أ ف ب)

وسط نخبة من أفضل نجوم كرة القدم في القارة السمراء، استضافت العاصمة النيجيرية «أبوجا» حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، والمسمى بجوائز «الأفضل»، والذي تم الكشف خلاله عن أفضل عناصر الساحرة المستديرة الأفريقية في الداخل والخارج.

وحضر الحفل، أعضاء «الكاف»، على رأسهم عيسى حياتو رئيس الاتحاد وأعضاء العمومية ورؤساء الاتحادات المختلفة، ونخبة من أفضل نجوم الكرة الحاليين والسابقين في أفريقيا.

وتوج الجزائري رياض محرز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2016 بواقع 361 صوتاً، متفوقاً على الجابوني بيير إيمريك أوباميانج الذي حصد 313 صوتاً، والسنغالي ساديو ماني صاحب 186 صوتاً.

وفاز نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي (بطل دوري أبطال أفريقيا ) بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا، متفوقاً على مازيمبي الكونغولي وزيسكو يونايتد الزامبي.