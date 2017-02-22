سالم عبدالرحمن يسجل أول تعادل في «الجائزة الكبرى للشطرنج»

رضا سليم (الشارقة)

حقق لاعبنا الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن أول نصف نقطة في بطولة العالم للجائزة الكبرى للشطرنج التي يستضيفها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج حالياً حتى الثلاثاء المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة أفضل 18 لاعباً على مستوى العالم، وجاءت نصف النقطة بعد التعادل الذي حققه أمام الروسي الأستاذ الدولي إيفجيني توماشوفسكي في الجولة الثالثة من البطولة مساء أمس الأول، بعدما خسر سالم في أول جولتين.

وشهدت الجولة الثالثة أكبر عدد من التعادلات في 8 مباريات، ولم تشهد سوى فوز واحد للأميركي هيكارو ناكامورا على الروسي الأستاذ الدولي الكبير ريتشارد رابورت، على الطاولة الرابعة، ليحصل ناكامورا على نقطة كاملة ويرفع رصيده إلى نقطتين من 3 جولات، وكانت أكبر المفاجآت تعادل المصنف الأول في البطولة، الأستاذ الدولي الكبير الفرنسي مكسيم فاشيير لاجراف مع الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني شهريار مامدياروف، على الطاولة الأولى، ليرفع مكسيم رصيده إلى 2.5 نقطة وضعته في المقدمة بفارق نصف نقطة.

وجاءت المواجهة هجومية من الطرفين، حاول فيها الأذربيجاني مباغتة الفرنسي الذي اختار افتتاح روي لوبيز الشهير عنواناً لمرحلة الافتتاح وكان للنجم شهريار ما أراد عند تفوقه في مرحلة النهايات بقطعة مقابل جنديين، إلا أن المصنف الأول استطاع تحقيق التعادل بعد استغلاله لوضعية الكش المتكرر بشكل تكتيكي رائع. وعلى الطاولة الثانية، تعادل الأستاذ الدولي الكبير الإنجليزي مايكل آدامز مع منافسه الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني بافل اليانوف، والذي اختار الدفاع الصقلي للرد على هجمات الإنجليزي المخضرم الذي قبل بالتعادل في النقلة 43، خاصة أن هذه النتيجة تكفيه للاستمرار ضمن ركب المتصدرين للبطولة مؤقتاً.

وعلى الطاولة الثالثة، تعادل الأستاذ الدولي الكبير الروسي جريتشوك مع الأرميني الأستاذ الدولي الكبير ليفون آرونيان، في مباراة نظرية متكافئة في جميع مراحلها لتنتهي بالاتفاق على تقاسم النقطة في نهاية المطاف، كما تعادل النرويجي جون هامر مع الصيني دينج على الطاولة الخامسة، وتعادل الإسباني فاليخو بونس على الطاولة السادسة مع الروسي يان نيبومنياشي، وعلى الطاولة السابعة تعادلت الصينية هوييفان بطلة العالم للسيدات، مع الروسي ديمتري ياكوفينكو، بينما تعادل الصيني لي تشاو مع الروسي ريزانتسييف.