تحدي «ملك سباقات الدراج» على خط الانطلاق

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف حلبة مرسى ياس غداً والجمعة تحدي المرحلة الثانية لبطولة ياس سوبر ستريت تشالنج، والتي تصل قيمة جوائزها إلى 25 ألف درهم، بمشاركة أمهر السائقين في الإمارات، والذين يتنافسون على لقب «ملك سباقات الدراج».

وتتكون البطولة من أربع مراحل تضم خمس فئات مختلفة، وهي «ياس سوبر ستريت لسيارات الدفع الرباعي»، و«مؤشر 9.0»، و«مؤشر 10.5»، و«مؤشر 11.5»، و«الفئة المفتوحة» وستلعب كل منها دوراً حاسماً لتحديد بطل الموسم الذي سيتمكن من جمع أكبر عدد من النقاط ليحمل اللقب.

وسيتنافس السائقون في كل جولة للفوز بالجائزة الأولى، والتي يبلغ قدرها 15 ألف درهم، ويحصل صاحب المركز الثاني على 10 آلاف درهم، فيما ينال الفائز بالمركز الثالث 5 آلاف درهم.

وقال سعود القايدي، مدير رياضة سباقات السيارات في الحلبة «شهدنا في المرحلة الأولى من البطولة مشاركة مميزة لعدد من المتسابقين القادمين من دول مجلس الخليج ومن مناطق بعيدة مثل روسيا، وهذا يدل على الشعبية المتزايد التي تشهدها البطولة وتطورها الملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية».

وأضاف «شهدت الجولة الأولى منافسة محتدمة في جميع فئاتها، وسيسعى كل متسابق في المرحلة الثانية لجمع أكبر عدد ممكن من النقاط التي تمكنهم من الحصول على لقب العام».