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المنتخبات المشاركة تصل اليوم والانطلاقة غداً

السفارات والمدارس في مدرجات «شاطئية اليد»
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تاريخ النشر: الأربعاء 22 فبراير 2017

رضا سليم (دبي)

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة اليد الشاطئية، عن تفاصيل النسخة الأولى التي ستنطلق غداً بشاطئ كيتي بيتش بالجميرا، برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وتحت مظلة مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 4 منتخبات، هي باكستان بطل العالم السابق، والهند وعُمان، بالإضافة إلى منتخبنا، وتصل المنتخبات المشاركة اليوم. ووجهت اللجنة المنظمة للبطولة الدعوة لعدد كبير من السفارات، خاصة الباكستانية والهندية، وأيضاً المدارس والشخصيات الرياضية لحضور الافتتاح، ومباريات البطولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد أمس بفندق الجوهرة جاردنز بدبي، بحضور محمد شريف رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ونبيل عاشور أمين عام الاتحاد، وعبدالله الكعبي مدير البطولة، وناصر الحمادي مدير لجنة العلاقات العامة، وحاتم عبدالرحمن المدير التنفيذي لشركة ديجيتال لتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات الرياضية التي تتولى تنظيم الحدث.

ووجّه محمد شريف الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، على رعايته للبطولة، وإلى مجلس دبي الرياضي الذي يعد الشريك الاستراتيجي في كل الأحداث الرياضية، وإلى جميع الرعاة، وقال: «رعاية سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية للحدث، تحملنا مسؤولية كبيرة، وهدفنا الظهور بالشكل الذي يليق بالإمارات في تنظيم الأحداث الرياضية».

وأضاف: «الهدف من البطولة هو وضع نواة للبطولات الدولية، خاصة أنها البطولة الأولى الرسمية التي ينظمها الاتحاد، وأيضاً بداية لمشوار منتخبنا للشاطئية»، منوهاً إلى أن الاتحاد سعى لرفع عدد المنتخبات، وكان هناك اتفاق مع منتخبات أخرى، إلا أنها اعتذرت، وكان من الصعب مخاطبة منتخبات أخرى، وربما يعتقد البعض أن المنتخبات المشاركة غير معروفة، ولكن منتخب باكستان سبق له أن فاز بكأس العالم، ومنتخب عُمان معروف على المستوى الآسيوي والعالمي.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة جهزت لحفل افتتاح مبسط، قبل بداية مباراة منتخبنا أمام باكستان، وفي ختام الحدث يوم السبت، سنقيم حفل توزيع الجوائز، حيث سيتم تكريم الفرق الأربعة المشاركة. ... المزيد
     
 

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