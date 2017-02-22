سباق كأس حتا للإسطبلات الخاصة للقدرة اليوم

محمد حسن (دبي)

تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، في السابعة صباح اليوم، سباق كأس حتا المخصص للإسطبلات ذات الملكية الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 100 كلم، بمشاركة أبرز الفرسان والفارسات يمثلون مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وتم تقسيم مسافة السباق إلى 3 مراحل، الأولى تم ترسيمها باللون الأصفر، وتبلغ مسافتها 40 كلم، تعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة، وتبلغ مسافة الثانية التي تم ترسيمها باللون الأحمر 40 كلم، وتعقبها راحة إجبارية مدتها 50 دقيقة، ثم الثالثة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأبيض، وتبلغ مسافتها 20 كلم.

وقد تم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة أمس، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة وفق شروط السباق، التي تلزم بألا يقل عمر الجواد عن 6 سنوات، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن المسموح به للفارس 55 كجم، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم/‏‏‏ساعة.

ووضعت اللجنة المنظمة أيضاً عدداً من الضوابط التي يتوجب على الفرسان والمدربين الالتزام بها، ومنها عدم الازدحام داخل البوابة البيطرية، ويسمح بالدخول لشخصين فقط، وسوف يتعرض للعقوبة كل من يحاول تأخير الخيل، ولا يسمح للطاقم المرافق الوجود في مداخل البوابة البيطرية، ويمنع استخدام السوط والمهماز واللجام الطويل جداً، ويجب عرض أي خيل ينسحب بعد انطلاق السباق على الطبيب البيطري المسؤول قبل مغادرته السباق، وتمنع أيضاً الأطقم المرافقة في المحاور من اقتراب السيارات من الخيول، وكذلك القيام بأي عمل يزعج الخيول المشاركة، أو يؤثر على أدائها، كما يمنع إعطاء الماء أو أي نوع من المساعدة من داخل السيارات.

وحظيت سباقات الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي باهتمام كبير، حيث تنظم مدينة دبي للقدرة 6 سباقات من جملة 12 سباقاً خصصت للمواطنين من أصحاب الإسطبلات الخاصة خلال روزنامة سباقات القدرة لموسم 2016 - 2017.

من جانب آخر، تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، في السابعة من صباح غدٍ، فعاليات النسخة السابعة من سباق جميلتي للقدرة المخصص للأفراس فقط لمسافة 119 كلم، بتنظيم نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية، وتحت إشراف الاتحاد الدولي، وبمشاركة كبيرة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وجاءت إقامة هذا السباق بمبادرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والتي تهدف للاهتمام بهذه الفئة من الخيول وإعطاء الفرصة للمزيد من الأفراس للمشاركة في السباقات، حيث ظل العديد من الإسطبلات لا تعطي الأفراس الفرص الكافية للمشاركة.

وتنظم مدينة دبي الدولية للقدرة، العدد الأكبر من السباقات، حيث تشهد 28 سباقاً وبطولة، تغطي المجموعة المتنوعة من السباقات، كل فئات القدرة، ابتداء من البطولات الدولية الكبرى لمسافة 160 «3 نجوم» ومسافة 120 «نجمتين» والسباقات المحلية والتأهيلية الدولية، بالإضافة إلى سباقات مخصصة للسيدات، وأخرى للشباب والناشئين وأصحاب الإسطبلات الخاصة من المواطنين.