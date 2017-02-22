سيارات جوائز للأبطال وهدايا بنصف مليون درهم للأطفال

أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق بعد غدٍ على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة سباق الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للسيدات للقدرة لمسافة 100 كلم (مفتوح)، ويقام يوم السبت سباق محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة للقدرة «للمواطنين» لمسافة 100 كلم، وتنظمهما قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وخصصت سيارات جوائز لأبطال السباقين.

يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

وتبلغ مسافة كل مرحلة 100 كلم، وقسمت إلى أربع مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كلم ورسمت بالأعلام (الزرقاء)، والثانية لمسافة 25 كلم (بالأعلام الصفراء)، والثالثة لمسافة 19 كلم (بالأعلام الحمراء)، والرابعة لمسافة 16 كلم (بالأعلام الصفراء)، وخصص السباق للخيول عمر 6 سنوات فما فوق، ومعدل نبضات القلب 64 نبضة في الدقيقة.

أعلن ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في فندق القرم الشرقي في أبوظبي، بحضور عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، رئيسة لجنة السباقات النسائية والفرسان المتدربين بالاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «إفهار».