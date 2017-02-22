«الأجسام» ينظم يوماً حافلاً بمشاركة النجوم

دبي (الاتحاد)

نظم اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، يوماً رياضياً حافلاً، بالتعاون مع سوق التنين الصيني 2، وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الرياضي الوطني للعام الثاني.

وشهدت الفعاليات مشاركة عدد من نجوم الرياضة، منهم فيصل خليل لاعب منتخبنا سابقاً، عيسى الدح أول ملاكم محترف، عيسى بسيط البطل المحترف في بناء الأجسام، فيما حضر الفعالية الدكتور عادل الفهيم، نائب رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، والعقيد «م» عبدالكريم سعيد، النائب الثاني لرئيس اتحاد بناء الأجسام.

اشتملت الفعاليات على رفع الأثقال، ومنافسات اللياقة البدنية للفئات العمرية كافة، إلى جانب تقديم المحاضرات المتخصصة والتدريبات الرياضية بإشراف نخبة من المدربين من أندية الدولة لمنح الجماهير نبذة عن وسائل التحضيرات الصحيحة، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة لدورها الأساسي على صحة وبدن وعقل الإنسان.

وعبر عبدالكريم سعيد، عن سعادته بالتفاعل والحضور الكبير في هذه الفعاليات المتنوعة، إلى جانب مشاركة نجوم الرياضة، بما يعكس حرصهم على دعم نشاطات الاتحادات، والتواصل مع المجتمع، مشيراً إلى أن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، يسعى دائماً للترويج لممارسة الرياضة، واتخاذ السبل الصحيحة في هذا المجال لضمان حصد أكبر الفوائد التي تعود على الجميع بالنفع.