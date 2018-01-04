«ألف عنوان وعنوان» تنظم ورشة حول الابتكار في النشر

الشارقة (الاتحاد)

بعد نجاحها في إصدار 1001 عنوان باللغة العربية (طبعة أولى)، وطرحها في الأسواق في مرحلتها الأولى، تستعد مبادرة «ألف عنوان وعنوان»، إحدى مبادرات «ثقافة بلا حدود» التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، لإطلاق المرحلة الثانية من مشروعها الثقافي الرائد، والذي تستهدف من خلاله إصدار 1001 عنوان جديد على مدى عامي 2018 و2019.

وتحقيقاً لهذا الهدف، نظمت المبادرة مؤخراً ورشة عمل بعنوان «الابتكار في النشر» قدمها المستشار الاستراتيجي روبرت كاسترو، بحضور ممثلي دور النشر الأعضاء في جمعية الناشرين الإماراتيين، وعدد من المؤلفين المشاركين في المبادرة. وسعت الورشة إلى إبراز نقاط القوة، والفرص، والتطلعات، والنتائج، للمؤلفين والناشرين، إضافةً إلى تسليط الضوء على أدوارهم ومسؤولياتهم للنهوض بصناعة النشر، كما شكَلت الورشة منصة مثالية أتاحت للناشرين تبادل الآراء والخبرات في هذه الصناعة الحيوية. وقالت مجد الشحي، مدير مبادرة «ألف عنوان وعنوان»: «تمثل الهدف من وراء تنظيم هذه الورشة في تزويد المؤلفين والناشرين المشاركين بالمرحلة الثانية من المبادرة بالمعرفة حول استراتيجيات التأليف والنشر وإطلاعهم على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، من خلال تحليل اتجاهات سوق النشر وسلوك المستهلكين، والتي تمثل عناصر مهمة للاسترشاد بها خلال عملية الكتابة والإنتاج». وسلطت الورشة الضوء على الطرق المثلى لتحديد الفرص المتاحة في قطاع النشر بهدف تحسين الربحية والحصة السوقية، وتعزيز القدرة التنافسية، وتأكيد أهمية استخدام أدوات القياس لتتبع مسار النجاح، كما تم التأكيد خلال الورشة على الدور المهم الذي يلعبه الناشرون في تطوير أداء المؤلفين وتعزيز إنتاجهم من خلال تحديد احتياجاتهم وتحفيزهم على تأليف الكتب النوعية.

وتم خلال ورشة العمل التركيز على واقع سوق النشر في الإمارات، ودوره في توفير فرص للمؤلفين في الوصول إلى مدربين متخصصين في الكتابة، والمرافق البحثية، والحصول على الاستشارات من خبراء الصناعة، فضلاً عن تحليل العمليات التي يمر بها إنتاج الكتاب، بدءاً من الكتابة والتحرير، وصولاً إلى الإنتاج وطرحه في الأسواق، بما يلبي تطلعات واحتياجات القراء. وتشمل المرحلة الثانية من مبادرة «ألف عنوان وعنوان» دعم 1001 عنوان لمؤلفين إماراتيين ولدور النشر الأعضاء في جمعية الناشرين الإماراتيين، وسيتم تنفيذها على مدى عامي 2018 و2019، بميزانية تقدر بنحو خمسة ملايين درهم. و«ألف عنوان وعنوان»، هي مبادرة ثقافية فكرية أطلقتها «ثقافة بلا حدود» في فبراير 2016، تحت شعار «ندعم الفكر لنثري المحتوى»، بمبادرة كريمة من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، ورئيسة اللجنة المنظمة لثقافة بلا حدود.