سارة سفيرة مهرجان أبوظبي للسباحة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مهرجان أبوظبي للسباحة، برعاية مبادرة «أكتيف لايف» من الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، أن سفيرة السباق لهذا العام هي السباحة السويدية سارة سيوستروم، صاحبة ذهبية ريو، وأول امرأة سويدية تحصد الذهب في السباحة بالألعاب الأولمبية.

وأحرزت سيوستروم الذهب الأولمبي في سباق 100 متر فراشة، محققة رقماً قياسياً عالمياً جديداً، هو 55:48 ثانية في أولمبياد ريو دي جانيرو العام الماضي، وفازت السباحة البالغة من العمر 23 عاماً بميداليتين، فضية وبرونزية، في سباقي 200 متر و100متر حرة، على التوالي أيضاً خلال أولمبياد ريو.

وأبدت سيوستروم سعادتها بالمشاركة في مهرجان أبوظبي هذا العام، وأملها في أن يجذب أعداداً كبيرة من المشاركين، وقالت «يسرني أن أكون السفيرة الدولية لهذا الحدث الرياضي المجتمعي الكبير، أنه لشيء رائع أن نشجع الناس من جميع الأعمار في أبوظبي للمشاركة في رياضة أحبها وأعتز بها كثيراً، وآمل أن نرى أكثر من 1000 شخص على شاطئ فندق قصر الإمارات يوم 11 مارس».

ويهدف المهرجان، وهو أحد أبرز الفعاليات الرياضية المجتمعية في العاصمة، إلى تشجيع مجتمع الإمارات على نهج نمط حياة صحي، وممارسة الرياضة، حيث يضم ثمانية سباقات مختلفة، تناسب السباحين من مختلف الأعمار والقدرات.

وتم فتح التسجيل لكل السباقات عبر موقع المهرجان، وسيغلق باب التسجيل لجميع السباقات 7 مارس المقبل.

وقال الدكتور سفين روهتي، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية بالشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» «إنه لأمر رائع أن نضم رياضيين من هذا الطراز الرفيع كسفراء للمهرجان هذا العام»، مشيراً إلى أن هذه الفعالية ذات طابع مميز، وتبقى دائماً في ذاكرة كل المشاركين، وتساعد في التحفيز على ممارسة الرياضة، وهذا هو هدفنا الرئيس من المبادرة، وبالتأكيد، فإن مشاركة سيوستروم ستزيد من هذا الإقبال على التسجيل في المهرجان.

وأعلن المنظمون «بروفيشنال سبورتس جروب»، بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي، أن التسجيل سيكون مجانياً لجميع سباقات الصغار «جونيور سبلاش داش»، وذلك لتعزيز الرؤية وراء تشجيع مشاركة جيل جديد من الشباب في السباحة، وذلك تماشياً مع المبادرة وأهداف مجلس أبوظبي الرياضي لزيادة اللياقة البدنية لدى جميع أفراد المجتمع.