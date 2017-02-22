المحمود: «طواف أبوظبي» يعزز مسيرة نجاحات العاصمة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سعادة محمد إبراهيم المحمود، رئيس مجلس إدارة أبوظبي للإعلام العضو المنتدب، نائب رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، أن معالم العاصمة الطبيعية والصحراوية والجبلية والنجاح التنظيمي الذي رافق النسختين الأولى والثانية والنقل التلفزيوني المميز ساهمت وبشكل كبير في انتقال طواف أبوظبي لأجندة السباقات العالمية للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وبات الوحيد في الشرق الأوسط، ما يمثل تطوراً داعماً لمسيرة التنمية والنماء التي تشهدها الدولة في شتى القطاعات والمجالات.

وأشاد المحمود بالدعم المتواصل من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لمسيرة التقدم الذي وضع الإمارات في مقدمة دول العالم المتطورة.

وثمن المحمود دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ورعايتهم الدائمة لنهضة القطاع الرياضي، والذي بفضله نشهد استضافة طواف أبوظبي للعام الثالث على التوالي.

وأكد المحمود أن امتناننا وشكرنا للقيادة الرشيدة يتجدد في كل يوم وعبر كل مناسبة، تثميناً وعرفاناً للنهج الرائد الذي تقتفيه من أجل رفعة الوطن، وتوفير أسباب الازدهار والتنمية الذي قاد جميع القطاعات لمراتب متميزة تواكب الإبداع والابتكار.