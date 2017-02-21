لماذا تبدو النساء أكثر تديناً من الرجال؟

الاتحاد نت

قبل نحو عامٍ من الآن، بدت نتائج دراسة أجراها مركز «بيو» المرموق للأبحاث واستطلاعات الرأي في الولايات المتحدة حول التدين في العالم، مفاجئةً للكثيرين.

فقد أشارت النتائج إلى أن 83.4% من النساء يعتبرن أنفسهن من بين من يعتنقن ديناً بعينه مقابل 79.9% من الرجال فحسب.

ورغم أن الفارق لا يبدو كبيراً على مستوى العالم، فإنه كان في بلدان بعينها أكبر من غيره. ففي الولايات المتحدة، قالت 60% من النسوة إن الدين يحتل مكانةً شديدة الأهمية في حياتهن، مقابل 47% من الرجال تبنوا الرأي نفسه.

أما بين المسلمين، فتبين أن الفوارق في هذا الصدد بين النساء والرجال محدودة للغاية، على عكس ما هو سائد بين من يعتنقون المسيحية على سبيل المثال.