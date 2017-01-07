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«الاتحاد التعاوني» يتوقع تحسنها العام الحالي

«التعاونيات» ترفع مبيعاتها 5% خلال عام 2016
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تاريخ النشر: السبت 07 يناير 2017

بسام عبد السميع (أبوظبي)

تراوحت نسبة نمو مبيعات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الدولة خلال عام 2016 بين 3 و5%، فيما يتوقع أن تسجل العام الحالي نمواً أكبر قد يقترب من 10%، في ظل وجود مشاريع توسع جديدة، حسب ماجد رحمة الشامسي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي.

وقال الشامسي لـ«الاتحاد»: «إن الحصة السوقية للتعاونيات الاستهلاكية في سوق التجزئة بالدولة تتراوح بين 20 و25%»، مشيراً إلى أن التعاونيات تكتفي بهامش ربح بسيط، لكن تأتي أرباحها من معدل الدوران السريع للمبيعات، منوهاً إلى أن التعاونيات تحقق أرباحها من حجم المبيعات، إضافة إلى الإيرادات الأخرى، فضلاً عن حملات الترويج التي تقدمها على مدار العام، في مجال الخدمات الاجتماعية وأعمال البر والخير.

وأكد الشامسي أن التعاونيات أثبتت قدرتها على تحقيق التوازن والاستقرار في السوق الاستهلاكية، مضيفاً أن هذه القوة يمكن أن تحقق تأثيراً أوسع في حال إتاحة الفرصة للتعاونيات أن تمتلك قدراً أعلى من الفعالية والاحتراف والحرية في هذا السوق الذي يتمتع بمنافسة قوية.

وأضاف الشامسي: «تعمل التعاونيات الاستهلاكية للحفاظ على استقرار الأسواق، وتوفير خيارات استهلاكية متنوعة، عبر العروض والتخفيضات والسلة الرمضانية، وتنفيذ مبادرات السلع ثابتة الأسعار حتى نهاية 2017 لنحو 120 سلعة في كل منفذ».

ونوه إلى أن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي يستمر في إنتاج سلع تحمل علامة التعاون وبمواصفات عالية تضاهي مثيلاتها العالمية، وتقل عن سعر السلع المنافسة بنسبة تتراوح بين 10% و30%، لتكون مصدر جذب للمستهلك للتسوق في الجمعيات التعاونية، وهذه السلع متوافرة فقط في التعاونيات الاستهلاكية بالدولة. وأفاد الشامسي، بأن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي يزود الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بـ1273 سلعة، منها 415 سلعة تحمل علامة (co -op التعاون)، كلها ذات جودة عالية، ومثيلة لأفضل العلامات العالمية المشهورة بالدولة. ... المزيد
     
 

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