«التعاونيات» ترفع مبيعاتها 5% خلال عام 2016

بسام عبد السميع (أبوظبي)

تراوحت نسبة نمو مبيعات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الدولة خلال عام 2016 بين 3 و5%، فيما يتوقع أن تسجل العام الحالي نمواً أكبر قد يقترب من 10%، في ظل وجود مشاريع توسع جديدة، حسب ماجد رحمة الشامسي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي.

وقال الشامسي لـ«الاتحاد»: «إن الحصة السوقية للتعاونيات الاستهلاكية في سوق التجزئة بالدولة تتراوح بين 20 و25%»، مشيراً إلى أن التعاونيات تكتفي بهامش ربح بسيط، لكن تأتي أرباحها من معدل الدوران السريع للمبيعات، منوهاً إلى أن التعاونيات تحقق أرباحها من حجم المبيعات، إضافة إلى الإيرادات الأخرى، فضلاً عن حملات الترويج التي تقدمها على مدار العام، في مجال الخدمات الاجتماعية وأعمال البر والخير.

وأكد الشامسي أن التعاونيات أثبتت قدرتها على تحقيق التوازن والاستقرار في السوق الاستهلاكية، مضيفاً أن هذه القوة يمكن أن تحقق تأثيراً أوسع في حال إتاحة الفرصة للتعاونيات أن تمتلك قدراً أعلى من الفعالية والاحتراف والحرية في هذا السوق الذي يتمتع بمنافسة قوية.

وأضاف الشامسي: «تعمل التعاونيات الاستهلاكية للحفاظ على استقرار الأسواق، وتوفير خيارات استهلاكية متنوعة، عبر العروض والتخفيضات والسلة الرمضانية، وتنفيذ مبادرات السلع ثابتة الأسعار حتى نهاية 2017 لنحو 120 سلعة في كل منفذ».