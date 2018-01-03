الفارسي: فرحتنا مكتملة

الكويت (الاتحاد)

قال الدكتور أحمد الفارسي رئيس الوفد الإعلامي العماني، إن المبادرة وجدت أصداء كبيرة ودائما ما نتعلم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الكثير والكثير، لأن شعب عمان والإمارات واحد، وكل كلمة يقولها سموه نبراس يستحق أن نقف أمامه، وأضاف: البحث عن الفوز في أرضية الملعب فقط ومع إطلاق الحكم صافرة النهاية لن يكون هناك خاسر، فالمكسب للفريقين في مختلف النواحي، وطالب الفارسي جماهير عمان والإمارات بالابتعاد عن كل الجوانب التي من شأنها أن تؤثر على صفو اللقاء، والتركيز في المباراة، وتشجيع الفريقين، من أجل أن يخرج النهائي ممتعاً، وفرحتنا أن نتجمع مجدداً في الكويت الحبيبة.