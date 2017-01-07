شاحنات فورد F-Series الأكثر مبيعاً

تحتفل فورد، الرائدة في صناعة الشاحنات في أميركا، بإنجاز بارز، حيث أصبحت F-Series الشاحنة الأكثر مبيعاً في أميركا على مدى 40 سنة متتالية والمركبة الأكثر مبيعاً فيها طوال 35 سنة على التوالي.

وبلغت مبيعات فورد حتى الآن أكثر من 26 مليون شاحنة منذ 1977، حيث بدأت ريادة شاحنات فورد مع الجيل السادس من F-Series، وحققت الشركة مبيعات كبيرة استناداً إلى بيك أب F-150 بحمولة نصف طن الجديد كلياً الذي تميّز بمحرّك V8 محسّن من فئة 351، وفرامل قرصيّة أماميّة قياسيّة، وطراز سوبركاب بالطول الممدّد.

وفي هذا الصدد، قال تود إيكرت، مدير التسويق لدى مجموعة فورد للشاحنات: «ما جعل F-Series ناجحة إلى هذا الحدّ هو قدرة فريق شاحنات فورد على توقّع احتياجات عملائنا أفضل من أيّ أحد - كيف تتغيّر هذه الاحتياجات، ما الأكثر أهمّية، وما الذي يحتاجون إليه للمضيّ قدماً. وتساعدنا آراؤهم على تصميم وهندسة وتصنيع الشاحنات الأكثر مبيعاً في أميركا».