«كاندي» تحصد جائزة أفضل مزود لـ «السحابية»

حصدت منصة الاتصالات التفاعلية الحيَة (كاندي) التابعة لشركة (جنباند) GENBAND جائزة أفضل مزود للحلول السحابية لفئة الموردين وذلك في الدورة السابعة من جوائز تيليكوم ريفيو التي عقدت في دبي مؤخراً.

وتسلم الجائزة بالنيابة عن الشركة أشرف حسن نائب الرئيس للشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان لشركة GENBAND (جنباند) بحضور قادة شركات الاتصالات العالمية من الإمارات والعالم. وذلك في الحدث الذي انعقد في دبي تحت رعاية ماسية من دبي الذكية Smart Dubai.

وبلغ عدد الترشيحات التي تلقتها الجائزة 167 طلباً لجائزة التميز في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تيليكوم ريفيو تولت مراجعتها لجنة من 15 حكماً من قادة القطاع.

وقال بول بلشكل المؤسس والرئيس التنفيذي لـKANDY (كاندي): «نجحنا خلال العامين الماضيين في تحويل منصة (كاندي) إلى أكثر مما أوجدناها لأجله. فلم تعد منصة للاتصالات التفاعلية الحية (cPaaS) بل أصبحت أداة لتمكين مشغلي الاتصالات والمؤسسات من فتح مصادر جديدة للعائدات تتميز بسرعة التطبيق وسهولتها مع أقل مستوى من المخاطر».