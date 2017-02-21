  • الثلاثاء 24 جمادى الأولى 1438هـ - 21 فبراير 2017م

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هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
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