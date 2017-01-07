«حرة جبل علي» تنظم أنشطة تعليمية وترفيهية للأيتام

أطلقت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» أولى مبادراتها لعام الخير، حيث نظمت أنشطة تعليمية وترفيهية للأيتام بعنوان «قادة المستقبل» بالتعاون مع جمعية بيت الخير حضرها أكثر من 25 يتيماً.

وشملت الأنشطة عدداً من المحاضرات الثقافية حول مهارات القائد الناجح والتعريف بالتواصل الفعال، ومهارات التخطيط السليم للوصول إلى نتائج إيجابية، حيث تم تقسيم المشاركين إلى فرق عمل للقيام بأنشطة عملية بهدف تنمية مهاراتهم وقدراتهم وتوسيع مداركهم.

وأكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن «جافزا» تولي خدمة المجتمع أهمية قصوى وتحرص على التفاعل الإيجابي مع مبادرات القيادة الرشيدة، لا سيما عام الخير لخلق جيل واعٍ بأهمية الخير والتطوع لإرساء قيم إنسانية نبيلة، بما يعكس الشخصية الإماراتية المحبة للخير والعطاء.