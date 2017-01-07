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النحاس ينخفض مع بيع المستثمرين

تراجع الدولار يدفع الذهب لأعلى مستوى في شهر
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تاريخ النشر: السبت 07 يناير 2017

نيويورك ولندن (رويترز)

صعد الذهب إلى أعلى مستوى في شهر أمس الأول مع مواصلة الدولار الأميركي التراجع من أعلى مستوى في 14 عاماً الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع، بينما تحول البلاديوم إلى الانخفاض، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع.

وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.85% إلى 1184.90 دولار للأوقية (الأونصة)، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 1.47 % عند 1180.90 دولار في أواخر التعاملات في السوق الأميركي. وتتجه أسعار البيع الفوري لإنهاء الأسبوع على مكاسب قدرها 2.5 %، هي أكبر زيادة أسبوعية منذ يونيو.

وصعدت العقود الأميركية للذهب 1.5%، لتسجل عند التسوية 1181.30 دولار للأوقية.

وزاد الدولار خسائره أمام سلة من العملات الرئيسة، بعد بيانات أظهرت أن القطاع الخاص أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر كانون الأول، وهو رقم أقل من توقعات الخبراء الاقتصاديين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، بلغت مكاسب البلاديوم حوالي 8 % حتى الآن هذا الأسبوع، متجهاً نحو تسجيل أكبر زيادة أسبوعية منذ يوليو على الرغم من هبوطه من أعلى مستوى في أربعة أسابيع البالغ 747.80 دولار للأوقية. وتراجع لاحقاً 0.57% إلى 731.50 دولار. ... المزيد
     
 

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