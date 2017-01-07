تراجع الدولار يدفع الذهب لأعلى مستوى في شهر

نيويورك ولندن (رويترز)

صعد الذهب إلى أعلى مستوى في شهر أمس الأول مع مواصلة الدولار الأميركي التراجع من أعلى مستوى في 14 عاماً الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع، بينما تحول البلاديوم إلى الانخفاض، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع.

وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.85% إلى 1184.90 دولار للأوقية (الأونصة)، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 1.47 % عند 1180.90 دولار في أواخر التعاملات في السوق الأميركي. وتتجه أسعار البيع الفوري لإنهاء الأسبوع على مكاسب قدرها 2.5 %، هي أكبر زيادة أسبوعية منذ يونيو.

وصعدت العقود الأميركية للذهب 1.5%، لتسجل عند التسوية 1181.30 دولار للأوقية.

وزاد الدولار خسائره أمام سلة من العملات الرئيسة، بعد بيانات أظهرت أن القطاع الخاص أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر كانون الأول، وهو رقم أقل من توقعات الخبراء الاقتصاديين.