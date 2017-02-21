«الأرصاد»: الطقس اليوم غائم والبحر مضطرب وأمطار متفرقة نهاية الأسبوع

هالة الخياط (أبوظبي)

سقطت أمطار خفيفة أمس، على مناطق متفرقة في مدينة أبوظبي، ومدينة خليفة، وبعض المناطق الغربية من الدولة، كما سقطت أمطار متوسطة على حتا، وسجلت محطات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أقل درجة حرارة على الدولة في جبل الحبن بواقع 7.5 درجة مئوية.

وشهدت درجات الحرارة اليومين الماضيين انخفاضاً ملحوظاً عن الأسبوع الماضي بمعدل ثماني درجات مئوية، وكانت درجة الحرارة أمس على المناطق الداخلية 20 درجة مئوية، وعلى المناطق الساحلية 25 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً ومغبراً بوجه عام، يصبح غائماً أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على المناطق الساحلية والشمالية والجزر.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة فوق البحر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية، وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

ويكون البحر مضطرباً في الخليج العربي ومتوسطاً يضطرب أحياناً في بحر عمان.

فيما غدا الأربعاء يكون الطقس رطباً على المناطق الداخلية ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً وغائماً جزئياً، والرياح شمالية غربية السرعة خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة فوق البحر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، ويكون البحر متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط الموج بوجه عام في بحر عمان.

فيما هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة على الدولة من يوم الخميس إلى يوم الأحد المقبلين.