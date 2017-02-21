صور..البشير يفتتح مبنى السفارة السودانية الجديد بأبوظبي

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إبراهيم سليم (أبوظبي)

افتتح الرئيس عمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورية السودان الشقيقة، صباح أمس الاثنين، المبنى الجديد للسفارة السودانية بالدولة في منطقة السفارات بأبوظبي، وبدأت مراسم حفل افتتاح مبنى السفارة، بعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والسودان، ليشرع بعدها الرئيس عمر البشير في قص شريط الافتتاح، وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، إيذاناً بافتتاح المبنى. وقام الرئيس عمر البشير، ومعالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، برفقة أكثر من 10 سفراء وعدد من مسؤولي الهيئات الدبلوماسية العاملة بالدولة، بجولة داخل مبنى السفارة ومبنى منزل السفير.

وهنأ معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عمر البشير وحكومة وشعب السودان، بمناسبة افتتاح المبنى الجديد للسفارة بأبوظبي، مشيداً بدور الحكومة السودانية والبعثة الدبلوماسية، وجهودها الهائلة في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وشدد على متانة وتميز العلاقات مع جمهورية السودان الشقيقة، القائمة على البعد الأخوي والتاريخي، والتعاون المشترك في القضايا التي تهم المنطقة العربية، والدفاع عن مصالحها.