«كلنا أخوة» تعزز الروح الرياضية

الكويت (الاتحاد)

اتحدت جماهير الإمارات وسلطنة عمان تحت شعار «كلنا أخوة»، والذي تحول إلى هاشتاج غزا مواقع التواصل الاجتماعي، للتصدي للمتعصبين والساعين لبث السموم في العلاقات التاريخية المتينة بين الشعبين الشقيقين، حيث رفعت الجماهير في البلدين هذا الشعار، تعزيزاً للروح الرياضة المتينة بينهما التي لا تتوقف على مباراة كرة قدم.

وعبرت الجماهير تحت هذا الهاشتاج عن السعادة بخوض المباراة النهائية معاً، وأكدت أنها ستصفق للفائز مهما كانت النتيجة، وعبر المشاركون فيه أن الفرحة الكبيرة بالتجمع الخليجي على أرض الكويت، والاستمتاع بمشاهدة كرة القدم دون أي تعصب مبالغ فيه، أو التفات لأي شخص يقوم ببث أمور سلبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووسط إجماع الجماهير على أن شعار المواجهة «كلنا أخوة»، ثمنت الجماهير من جانب آخر المبادرات التي قامت بها المؤسسات الخاصة، سيراً على مبادرات القيادة الرشيدة من أجل تسيير الطائرات للجماهير لحضور المباريات النهائية، حيث جاءت مبادرات الشركات ورجال الأعمال عقب مبادرات القيادة، لتعكس التجاوب الواسع لدعم الجماهير في هذه المباراة المهمة.