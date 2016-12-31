السعودية تطلب رسمياً تجنيس عمر السومة

الرياض (د ب أ)

كشف طارق كيال، المشرف العام على المنتخب السعودي، أن اتحاد الكرة قدم طلباً رسمياً لتجنيس المهاجم السوري الجنسية عمر السومة نجم أهلي جدة للانضمام للمنتخب الأول.

وأوضح أن الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي سأل عن إمكانية حصول اللاعب على الجنسية السعودية، لوضعه ضمن قائمة لاعبي المنتخب، معتبراً أنه لاعبٌ قوي ومميز وهداف.

وأكد كيال أن موضوع تجنيس «السومة» مرفوعٌ منذ فترة من الاتحاد السعودي إلى جهات الاختصاص المخوَّل لها اتخاذ القرار.

ولفت إلى أن الأمر سيخضع بالتأكيد لمشاورات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، لمعرفة إمكانية الاستفادة من خدمات السومة في المنتخب على المدى القريب حال منحه الجنسية. وعمر السومة مواليد 28 مارس 1989 في دير الزور، سوريا. ولعب مع نادي الفتوة من عام 2008 وحتى عام 2011، وانتقل بعدها إلى نادي القادسية الكويتي، وفي عام 2014 انتقل إلى الأهلي السعودي. في شهر يوليو عام 2012 اشترك في فترة تجربة مع نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي لمدة شهر وسجل هدفين خلال ثلاث مباريات لعبها مع الفريق الإنجليزي، مما دفع مدرب الفريق آنذاك شون أودريسكول للمطالبة بالتعاقد معه، ولكن عدم توفر شروط تصريح العمل في المملكة المتحدة جعلت اللاعب يعود أدراجه إلى نادي القادسية الكويتي.