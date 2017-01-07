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شكوك في التزام المنتجين خفض الإمدادات

أسعار النفط تقترب من مستويات التعادل
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تاريخ النشر: السبت 07 يناير 2017

عواصم (رويترز)

سجلت أسعار النفط العالمية تبايناً في الأداء، وسط الأخبار المتسارعة حول تطبيق خفض الإنتاج الذي أقرته منظمة أوبك، إذ تقترب الأسعار من مستويات نقطة التعادل في موازنات الكثير من المنتجين.

وانخفضت أسعار النفط أمس، وسط شكوك بألا يطبق بعض المنتجين تخفيضات الإنتاج التي جرى الإعلان عنها في مسعى لكبح تخمة المعروض العالمي.

وبحلول الساعة 0756 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 56.76 دولار للبرميل، بانخفاض 13 سنتا عن سعر الإغلاق في الجلسة السابقة. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53.65 دولار للبرميل، بانخفاض 11 سنتاً عن سعره في آخر تسوية.

وقال محللون: «إن الأسعار الحالية تقترب من مستويات نقطة التعادل في موازنات الكثير من المنتجين، بما لا يعطي مجالاً يذكر لزيادات كبيرة جداً، ما لم تحدث حالات تعطل مفاجئة».

وجاء تراجع أمس، بعدما زادت الأسعار في الجلسة السابقة، عقب نشر تقارير عن خفض إمدادات السعودية، في إطار جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين المستقلين، الرامية إلى الحد من تخمة المعروض العالمي. ... المزيد
     
 

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