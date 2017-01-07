أسعار النفط تقترب من مستويات التعادل

عواصم (رويترز)
سجلت أسعار النفط العالمية تبايناً في الأداء، وسط الأخبار المتسارعة حول تطبيق خفض الإنتاج الذي أقرته منظمة أوبك، إذ تقترب الأسعار من مستويات نقطة التعادل في موازنات الكثير من المنتجين.
وانخفضت أسعار النفط أمس، وسط شكوك بألا يطبق بعض المنتجين تخفيضات الإنتاج التي جرى الإعلان عنها في مسعى لكبح تخمة المعروض العالمي.
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وقال محللون: «إن الأسعار الحالية تقترب من مستويات نقطة التعادل في موازنات الكثير من المنتجين، بما لا يعطي مجالاً يذكر لزيادات كبيرة جداً، ما لم تحدث حالات تعطل مفاجئة».
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