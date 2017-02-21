صور..محمـد بـن راشـد: زورق «الهيلي» نتاج عقول وطنية نيرة

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أبوظبي (وام)

دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على هامش معرض نافدكس بدورته الرابعة الزورق «صواريخ بينونة» فئة كورفت «الهيلي» الذي أنتجته شركة أبوظبي لبناء السفن بأيد وعقول إماراتية وطنية.

ورفع سموه علم الدولة على سارية الزورق معلنا تدشينه الرسمي ودخوله الخدمة ضمن أسطول قواتنا البحرية الباسلة، وقام سموه بعد ذلك بجولة تفقدية في مختلف أرجاء الزورق وتوقف عند غرفة القيادة والتحكم واستمع من ضباط القوات البحرية إلى شرح واف حول المهام القتالية للزورق والتقنيات العالية التي تستخدم في هذه القطعة البحرية التي تعد القوة الضاربة لقواتنا المسلحة الباسلة.

وقبيل ختام حفل التدشين، سجل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، كلمة في سجل الشرف للزورق جاء فيها «إن الزورق صواريخ « الهيلي» هو نتاج عقول وطنية نيرة وسواعد إماراتية قوية وهو صناعة وطنية بامتياز تؤكد أننا أسياد البحار منذ عقود طويلة ومهنة السفن والمراكب هي مهنة الأجداد التي تظل رمزاً خالداً وتراثاً عريقاً تفخر دولتنا جيلاً بعد جيل».