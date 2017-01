20 مليار دولار إيرادات المطورين في متجر «أبل» عام 2016

دبي (الاتحاد)

استقبل متجر أبل App Store عام 2017 بتحقيق أعلى مبيعات يومية على الإطلاق في يوم رأس السنة، بمشتريات وصلت إلى 240 مليون دولار، ووصلت إيرادات المطورين إلى 20 مليار دولار، خلال عام 2016 بزيادة 40% مقارنة بعام 2015. ومنذ إطلاق App Store في عام 2008، كسب المطورون أكثر من 60 مليار دولار بفضل تطبيقات توفر تجارب مدهشة على iPhone وiPad وApple Watch وApple TV وMac.

قال فيليب شيلير، نائب الرئيس الأول لإدارة التسويق العالمي في أبل: «حطم عام 2016 كل الأرقام القياسية، حيث حقق المطورون إيرادات وصلت إلى 20 مليار دولار. كما بدأ عام 2017 على أفضل وجه، فتحققت أعلى مبيعات يومية على App Store في التاريخ يوم 1 يناير. ونود أن نشكر كل المطورين على تطبيقاتهم المبتكرة التي تعمل مع منتجاتنا على إثراء حياة الناس بكل معنى الكلمة».

حطم العملاء أيضاً كل الأرقام القياسية في موسم أعياد عيد الميلاد، حيث وصلت المشتريات على App Store في شهر ديسمبر إلى 3 مليارات دولار. وفي الشهر نفسه، حقق تطبيق Super Mario Run من Nintendo إنجازاً تاريخياً مع تنزيله 40 مليون مرة في الأيام الأربعة التالية لإطلاقه، وكان التطبيق الأكثر تنزيلاً حول العالم في يوميّ 25 ديسمبر و1 يناير.

يدخل Super Mario Run ضمن قائمة أكثر 10 تطبيقات تم تنزيلها العام الماضي حول العالم، واحتل تطبيق Pokémon Go المركز الأول. Pokémon Go هي لعبة محبوبة من Niantic أحدثت ظاهرة ثقافية في منتصف عام 2016. أما Prisma وReigns وProcreate وLumino City وSweat with Kayla وdjay Pro، وكلها تطبيقات من صناعة مطورين مستقلين لدى Apple.