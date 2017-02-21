صور..محمد بن زايد يشيد بدور السودان في التحالف العربي

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أبوظبي (وام)

ثمّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، موقف جمهورية السودان الشقيقة بقيادة الرئيس عمر حسن البشير في انضمامها للتحالف العربي، ودعمها لعملية إعادة الأمل الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، موضحاً سموه بأن جمهورية السودان من الدول التي بادرت في تقديم الدعم والوقوف مع التحالف العربي دون طلب.

وأشاد سموه بأداء القوات السودانية الموجودة في ميادين العمليات، جنباً الى جنب مع قوات التحالف العربي، موضحاً سموه بأن أبناء السودان الشقيق مع أبنائنا في الخنادق والخطوط الأمامية يتحلون بالعزيمة والإرادة الصلبة، مؤكداً سموه، أن التاريخ العربي وأجيالنا الحالية والمقبلة سيذكرون باعتزاز هذه الوقفة والاستجابة المشرفة من جمهورية السودان مع بقية دول التحالف.

واأكد سموه، أن هذا ليس بغريب على إخواننا في السودان، وليس بغريب على شخص مثل فخامة الرئيس عمر البشير الذي أمضى فترة من حياته في دولة الإمارات العربية المتحدة مقدماً خبراته العسكرية لقواتنا المسلحة، متنقلاً بين عدد من مناطق الدولة، ومعايشاً المراحل المبكرة لبناء الدولة. وقال سموه، فباسم أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة نقدم له التحية والشكر بتشريفه لنا، ونجدد له الاعتزاز بهذه الوقفة المشرفة ضد التدخلات التي تستهدف تغيير هوية المنطقة، وتجزئة كياناتها لخدمة أجندات إقليمية وخارجية. جاء ذلك، خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس في قصر البحر، الرئيس عمر حسن البشير والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً.