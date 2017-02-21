بنس يؤكد التزام واشنطن «التعاون والشراكة» مع أوروبا

بروكسل (أ ف ب)
أكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس خلال زيارته الرسمية الأولى لبروكسل، أمس، أن الولايات المتحدة مصممة على «متابعة التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي». وقال بنس في مؤتمر صحفي مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك «يشرفني اليوم أن اعبر باسم الرئيس ترامب عن الالتزام القوي للولايات المتحدة بمتابعة التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي».
وفي ختام محادثاتهما، تحدث توسك عن الانتقادات الأخيرة لدونالد ترامب حيال الاتحاد الأوروبي والحلف الاطلسي الذي اعتبر الرئيس الأميركي أن «الزمن عفا عنه».
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وبالنسبة لكل من هذه المواضيع، تعهد بنس باحترام الإرادات الأوروبية، معبرا عن أمله بأن يعول الاتحاد على «دعم ثابت» من الولايات المتحدة.
من جانبه، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر: «واشنطن تحتاج إلى اتحاد أوروبي قوي وموحد حول كل المواضيع»، مشيراً في المقام الأول إلى الشأن الدفاعي.