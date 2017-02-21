باكستان تشن حملة ضد المتشددين في لاهور

لاهور، باكستان (رويترز)

قال متحدث حكومي أمس: إن باكستان ستطلب مساعدة قوة لأمن الحدود لشن حملة على متشددين في إقليم البنجاب قاعدة الدعم السياسي لرئيس الوزراء نواز شريف بعد هجمات أودت بحياة أكثر من 100 شخص الأسبوع الماضي. وبعد أيام من مقتل 13 شخصا في مدينة لاهور بإقليم البنجاب ذكرت حكومة الإقليم أمس الأول أن قوة أمن الحدود ستقوم «بعمل عشوائي» ضد جميع المتشددين ومن يقومون بتسهيل عملهم. وسيعني قيام قوة أمن الحدود بعملية شاملة في البنجاب أن الحكومة المدنية تمنح صلاحيات خاصة للجيش مجددا لمحاربة المتشددين.

وقال مالك محمد أحمد المتحدث باسم حكومة البنجاب أمس: «العمليات المشتركة بين قوة أمن الحدود والشرطة ستبدأ خلال أسبوع أو اثنين».

ولم يتضح ما إذا كانت الحملة الجديدة ستستهدف جماعات مثل جيش محمد وعسكر طيبة اللتين تعملان ضد الهند العدو اللدود لباكستان.