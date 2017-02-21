خلاف بين ماليزيا وكوريا الشمالية بسبب اغتيال كيم جون-نام

كوالالمبور (أ ف ب)

تصاعد التوتر بين ماليزيا وكوريا الشمالية، أمس، بشأن التحقيقات في اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون، فيما أظهرت مشاهد من كاميرات المراقبة لحظة وقوع الجريمة في مطار كوالالمبور.

ويشتبه في ضلوع خمسة كوريين شماليين في اغتيال كيم جونج-نام في 13 فبراير بمطار كوالالمبور الدولي، ما أثار غضب بيونج يانج التي اتهمت ماليزيا بالانضمام إلى «القوى المعادية» لها للإساءة إلى سمعتها.

وازدادت وتيرة المواجهة الدبلوماسية بين البلدين أمس مع استدعاء ماليزيا سفيرها في بيونج يانج للتشاور، فيما استدعت كذلك سفير كوريا الشمالية في كوالالمبور كانج شول لتوبيخه.

إلا أن كانج شكك في صدقية المحققين الماليزيين قائلاً خلال مؤتمر صحفي في كوالالمبور: «إن سبعة أيام مضت على الحادث، في ظل غياب دليل واضح على سبب الوفاة. وحالياً، لا يمكننا أن نثق بتحقيق الشرطة الماليزية».