خلاف بين ماليزيا وكوريا الشمالية بسبب اغتيال كيم جون-نام

كوالالمبور (أ ف ب)
تصاعد التوتر بين ماليزيا وكوريا الشمالية، أمس، بشأن التحقيقات في اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون، فيما أظهرت مشاهد من كاميرات المراقبة لحظة وقوع الجريمة في مطار كوالالمبور.
ويشتبه في ضلوع خمسة كوريين شماليين في اغتيال كيم جونج-نام في 13 فبراير بمطار كوالالمبور الدولي، ما أثار غضب بيونج يانج التي اتهمت ماليزيا بالانضمام إلى «القوى المعادية» لها للإساءة إلى سمعتها.
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إلا أن كانج شكك في صدقية المحققين الماليزيين قائلاً خلال مؤتمر صحفي في كوالالمبور: «إن سبعة أيام مضت على الحادث، في ظل غياب دليل واضح على سبب الوفاة. وحالياً، لا يمكننا أن نثق بتحقيق الشرطة الماليزية».
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