تركيا تبدأ محاكمة 47 متهماً بمحاولة اغتيال أردوغان

موجلا، تركيا (وكالات)

بدأت أمس في موجلا غرب تركيا محاكمة 47 شخصاً، يشتبه في أنهم حاولوا اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان في أحد الفنادق على ساحل بحر إيجة، خلال محاولة الانقلاب في منتصف يوليو الماضي. وبين الأشخاص الذين يحاكمون 37 من العسكريين، في حين يحاكم ثلاثة آخرون تتم ملاحقتهم غيابياً خصوصاً الداعية فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بالتدبير للانقلاب من منفاه في الولايات المتحدة.

واقتادت قوات الأمن المتهمين الذين ارتدى بعضهم بدلات وربطات عنق أمام كاميرات التلفزيون وعلى وقع صيحات استهجان أطلقها الحاضرون.

وكان حوالى 100 شخص بانتظارهم رافعين الأعلام التركية ومرددين «نريد الإعدام» و«الله أكبر». ويؤكد أردوغان الذي كان يمضي عطلة مع أسرته في منتجع مرمريس بمحافظة موجلا حين حصلت محاولة الانقلاب في 15 يوليو، أنه نجا من محاولة اغتيال.

وقال: «إن مجموعة من العسكريين الانقلابيين تستخدم مروحيات هاجمت الفندق الذي كان موجوداً فيه».