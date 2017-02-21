سقوط صاروخين من سيناء على إسرائيل



تاريخ النشر: الثلاثاء 21 فبراير 2017 القدس المحتلة (أ ف ب) أُطلق صاروخان على الأقل من صحراء سيناء المصرية، أمس، على جنوب إسرائيل لم يتسببا في أضرار أو إصابات، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي في ثاني حادث من نوعه هذا الشهر. وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي ادرعي، في تغريدة على «تويتر»، أن «قذيفتين صاروخيتين أطلقتا باتجاه إسرائيل من منطقة سيناء». وقال الجيش في بيان «في وقت سابق من أمس، سقطت قذائف أطلقت من شبه جزيرة سيناء في منطقة مفتوحة في مجلس أشكول الإقليمي». وأضاف البيان «لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وتقوم القوات بالبحث في المنطقة». وفي 9 فبراير الماضي، تبنت «ولاية سيناء» إطلاق صواريخ على منتجع ايلات البحري في جنوب إسرائيل، واعترضت منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ ثلاثة منها، بينما انفجر الرابع خارج المدينة. وقتل فلسطينيان بعد ذلك في غارة جوية في سيناء، فيما حمّلت حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة، الجيش الإسرائيلي مسؤولية شنها. ونفى الجيش الإسرائيلي شنه أي غارة.