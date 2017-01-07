«هونر» تطلق الهاتف الذكي الجديد «6X»

لاس فيجاس (الاتحاد)

أطلقت شركة هونر التابعة لـ «هواوي» الهاتف الذكي الجديد «6X» في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتزامن مع الطرح العالمي، خلال المعرض العالمي للإلكترونيات الاستهلاكية بمدينة لاس فيجاس الأميركية.

يعدّ هاتف 6X الجديد من هونر، والمصمم للمستخدمين من جيل الألفية ممّن يهتمون بالسعر المعقول وباتصال الإنترنت الدائم، الخيار المثالي للتقنية العالية والميزانية المحدودة.

يشمل الجهاز كاميرا خلفية مبتكرة ثنائية العدسة توفر نطاقاً واسعاً لفتحة العدسة (F/‏0.95-F/‏16) تسمح بكافة الإمكانات التي تطلق إمكاناتك الإبداعية. يجسّد جهاز هونر 6X شعاره «ضاعف تجربتك» الذي يعيشه جيل الألفية في كل لحظة، وتم الكشف عنه في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2017 مع كاميرته الخلفية المتميزة ذات العدسة الثنائية، بالإضافة إلى بطارية تدوم طويلاً وأداءً صلب للغاية.

تتولى الكاميرا الرئيسية بدقة 12 ميجابيكسل في جهاز 6X من هونر مسؤولية تركيب الصورة، فيما تساعد الكاميرا الأخرى بدقة 2 ميجابيكسل في الحصول على معلومات عمق المجال، ما يعني الحصول على صور جميلة تتسم بالدقة والوضوح الفائقين. وإلى جانب اتساع فتحة العدسة (F/‏0.95)، يمكن للجهاز التقاط خلفيات ذات مظهر احترافي لإبراز موضوع الصورة، بينما يسمح حجم البيكسل البالغ 1.25 بالتقاط صور عالية الجودة حتى في الإضاءة الخافتة. تستخدم كاميرا جهاز هونر 6X تقنية التركيز التلقائي للكشف المرحلي، والتي تسمح بتركيز فائق السرعة للكاميرا خلال 0.3 ثانية.